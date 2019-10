Amici Celebrities: Filippo Bisciglia solo terzo, ecco chi ha vinto il talent Mediaset

Fra alti e bassi (soprattutto molti bassi), si è conclusa la prima stagione di Amici Celebrities: il talent show spin-off dell’omonimo Amici Di Maria De Filippi incentrato sulla partecipazione di concorrenti famosi. Dopo cinque puntate scandite da regolamenti indecifrabili, votazioni della giuria spesso incomprensibili e persino un cambio di conduzione a tre puntate dalla fine, Amici Celebrities ha finalmente eletto quale VIP è il vincitore di questa prima edizione del programma.

Come molti pronosticavano, però, a trionfare non è stato Filippo Bisciglia: l’amatissimo conduttore del reality trash estivo Temptation Island. Il giovane romano si è infatti piazzato solo al terzo posto. Ma chi ha vinto Amici Celebrities? Ecco come è andata la finale…

Amici Celebrities: chi ha vinto? La finale

La gara si è svolta incredibilmente con una nuova modalità di sfida. I quattro concorrenti rimasti in gara – Ciro Ferrara, Pamela Camassa, Massimiliano Varrese e Filippi Bisciglia – si sono esibiti due volte a testa così da dare la possibilità a due giurie in studio di esprimere la propria votazione. Il quarto classificato è stato Ciro Ferrara, uscito di scena dopo una imprevista (e poco intonata) esibizione di canto in duetto con Pierluigi Pardo.

Nella seconda manche la classifica si ribalta: le giurie in studio votano per decretare il concorrente da mandare in finale. La media più alta fra giudici in studio e i tutor è il talentuoso Massimiliano Varrese.





Dunque la sfida fra piccioncini è servita: per la seconda ed ultima manche eliminatoria, abbiamo visto scontrarsi Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Fra i due, a sorpresa, è Pamela Camassa a scamparla sul suo fidanzato. I tre giudici Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini hanno premiato la crescita artistica avuta dalla ragazza all’interno delle quattro mura della accademia di Amici.

I due super finalisti sono Pamela Camassa e Massimiliano Varrese. Solo il tempo di una esibizione e sullo schermo è andata in onda la carta con il volto del concorrente vincitore di Amici Celebrities: è Pamela Camassa. Oltre ai dovuti ringraziamenti a tutto lo staff produttivo del programma, la giovane showgirl ha baciato e abbracciato il suo compagno Filippo Bisciglia durante i titoli di coda. Per la Camassa vincere un talent show come Amici era un sogno da piccola… che ora da grande ha potuto realizzare. Auguri!





