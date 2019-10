Temptation Island VIP il viaggio un mese dopo: che cosa è successo alle coppie? Lo scopriamo in prime time

Mediaset punta ancora una volta su Temptation Island VIP per la prima serata di Canale 5 e lo fa con una puntata speciale che era stata già annunciata qualche settimana fa. Adesso però c’è la data e possiamo svelarvi quando andrà in onda questo speciale dedicato a tutte le coppie che hanno partecipato alla seconda edizione di Temptation Island VIP. Oggi a Uomini e Donne dovremmo vedere una nuova puntata del trono classico, durante la quale tra l’altro andrà in onda il confronto tra Pago e Serena Enardu. Termina così il faccia a faccia delle coppie nel programma di Maria de Filippi.

Dopo ci sarà tempo per seguire una puntata speciale in onda in prima serata, sempre con Alessia Marcuzzi, per scoprire che cosa è successo ai protagonisti di Temptation Island VIP.

Ma rinfreschiamoci la memoria, ricordando come avevano lasciato il programma e come si era concluso il loro viaggio dei sentimenti…

TEMPTATION ISLAND VIP IL VIAGGIO: LO SPECIALE PER SCOPRIRE COME E’ CAMBIATA LA VITA DELLE COPPIE

Nella puntata speciale di Temptation Island VIP che dovrebbe esser registrata proprio in questi giorni, e che poi andrà in onda il 31 ottobre 2019, un giovedì sera, ritroveremo tutte le coppie.

Iniziamo da Pago e Serena Enardu che probabilmente avranno poco da dire visto che tra l’altro proprio pochi giorni fa hanno rilasciato una intervista a Chi per spiegare che cosa è successo tra di loro. Forse però questa volta Serena potrà sbilanciarsi e rivelare se ha visto o no il tentatore Alessandro.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi stanno ancora insieme? Sembrerebbe proprio di si, almeno a giudicare anche da quella che è la loro attività sui social. Ma rivedere Anna fa sempre bene, la sua simpatia e la sua saggezza saranno fondamentali anche in questo appuntamento con Temptation Island VIP.

Più difficile invece sapere come vanno le cose tra Andrea Ippoliti e Zoe. Con Nathaly Caldonazzo ovviamente discorso chiuso, almeno così sembrerebbe, sempre che non ci siano sorprese. E con la tentatrice è nato un nuovo amore?

Trionfo d’amore per Chiara e Simone che sono ancora felicemente innamorati e che forse, dopo questa esperienza nel reality di Canale 5, progettano un matrimonio!

Alex Beli e Delia Duran sono ovviamente felici e innamorati, del resto che il loro viaggio nei sentimenti sia stato più un viaggio nel business sembra essere cosa chiara a tutti. I due sono molto uniti e hanno recitato bene la loro parte, giocandosi le carte di chi viene chiamato in corsa per finire il compitino.

Sarà invece interessante capire come procede la storia d’amore tra Gabriele Pippo e Silvia. La ragazza è stata bersagliata sui social, insultata e ha ricevuto anche molte offese razziste. Vedremo se i due hanno deciso di riprovarci o se tra loro è finita per sempre.

Tra Ciro Petrone e Federica stanno ancora insieme? Dai profili social dei due non si capisce molto ma pare che anche in questo caso, Temptation sia solo servito per unire. In ogni caso lo scopriremo in prime time, il 31 ottobre 2019 con la puntata speciale del programma di Maria de Filippi.

