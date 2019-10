Serena Enardu e Alessandro si sono rivisti dopo Temptation? L’ex tronista risponde da Chi

La storia di Serena Enardu e Pago è finita. Nessuna possibilità di un ritorno di fiamma. Dalla rivista Chi arrivano le ultime dichiarazioni di una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island VIP e dalle loro parole si intuisce che non ci sia spazio per un finale diverso. In particolare per quelli che sono i sentimenti provati da Serena. L’ex tronista di Uomini e Donne infatti non ama più Pago, forse lo aveva capito anche prima di entrare a Temptation ma non riusciva ad ammetterlo. Oggi prova a costruire la sua vita senza di lui, anche se Pago continua a ribadire che invece sente la mancanza della bella Serena.

Sono però tante le persone a chiedersi che cosa sia successo dopo: Serena ha deciso di rivedere il suo tentatore Alessandro Graziani? Tra i due in Sardegna era sbocciato un certo feeling tanto che la donna, ha anche chiesto di incontrarlo dopo il falò di confronto con Pago. Per il momento i due non si sono mai visti insieme, almeno via social non ci sono tracce di un possibile incontro ma questo non significa nulla.

SERENA ENARDU E ALESSANDRO GRAZIANI SI SONO RIVISTI DOPO TEMPTATION ISLAND VIP?

Nell’intervista a Serena sulla rivista Chi si parla inevitabilmente anche di Alessandro. Come risponderà Serena, questa volta si sbilancerà dicendo qualcosa in più sul giovane pallavolista che le ha fatto perdere la testa?

Non rispondo alla domanda se l’ho visto o sentito. Voglio tutelarlo. A Temptation non ci siamo baciati, rifarei tutto. Criticatemi. Ho perso sei chili. Ho voglia di serenità e se per conquistarla ho dovuto fare questo viaggio e soffrire, va bene così.

Non si sbilancia neppure in questo caso ma si sa, le parole hanno un peso e il fatto che Serena dica di volerlo tutelare, ci lascia quasi pensare che i due pubblicamente non diranno o faranno nulla ma che forse nel loro privato, si muove qualcosa…