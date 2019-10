Pago su Chi: “Serena mi manca, sognavo una figlia femmina”

Non ha mai nascosto i suoi sentimenti Pago. Non lo ha fatto neppure durante il falò di confronto a Temptation Island VIP quando Serena aveva fatto capire che la storia era finita perchè lei non lo amava più. Pago lo ha ammesso: non si era neppure reso conto che la sua donna non lo amasse più. Per il cantante infatti il sentimento non è mai stato messo in discussione. Ma a quanto pare per la bella Serena le cose erano molto diverse. Oggi, intervistato per la rivista Chi, ribadisce che sente molto la mancanza di Serena, che sognava con lei anche una figlia femmina.

PAGO SI CONFESSA ALLA RIVISTA CHI: SENTE ANCORA LA MANCANZA DI SERENA

Pago è sicuramente un uomo ancora molto innamorato e ricorda con gioia ma anche con dolore, visto quello che è successo dopo Temptation, tutto quello che in quasi sette anni c’è stato tra lui e Serena. E a differenza della bella sarda, per Pago le emozioni positive sono tantissime. Ripensa ad esempio al giorno in cui l’ha incontrata per la prima volta, una partita di beneficenza. “E’ stato un colpo di fulmine” commenta Pago.

Rifarebbe l’esperienza a Temptation Island? Ecco cosa rivela dalle pagine di Chi Pago:

Per la troppa sofferenza non lo rifarei. I nostri sei anni sono stati travolgenti, speciali e unici. Ricordo ogni singolo momento e ho voglia di riviverli nella mia vita prima di Temptation. Durante e dopo per me è solo dolore.”

A proposito di quelli che erano i sogni di Pago, il cantante rivela che sognava da sempre di formare una famiglia perfetta con Serena. E per rendere tutto ancora più speciale avrebbe voluto anche una figlia femmina: “Se nascesse come te sarei l’uomo più felice del mondo” diceva sempre a Serena parlando delle sue speranze. Oggi commenta così: “Sogni e parole infranti.”

Anche Serena ha raccontato alla rivista Chi come vive dopo la fine della sua storia con Pago e ha parlato di un periodo molto complicato. Al momento è in cura da una psicologa e superare tutto questo per lei non è affatto semplice.