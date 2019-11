Prodigi La musica è vita: i giovani talenti del canto e della danza su Rai 1

Avrete sicuramente visto il promo, in onda in questi giorni sui canali Rai, della nuova edizione di Prodigi. Il talent che ci mostra in prime time quanta bravura ci possa essere nei giovanissimi musicisti e danzatori che arrivano sul palco di Rai 1, del resto, sono dei prodigi! Torna quindi lo spettacolo in prima serata , uno spettacolo dedicato al talento e alla solidarietà realizzato in collaborazione con UNICEF ed EndemolShine Italy. Conduttori della quarta edizione, in onda mercoledì 13 novembre su Rai1, due volti amatissimi dal pubblico: Flavio Insinna, conduttore dello show dalla seconda edizione, e Serena Autieri, già giurata lo scorso anno. Sul palco, con loro, ci sarà anche la piccola Giulia Golia, “prodigio” del Canto della scorsa edizione che conquistò tutti con la sua Mary Poppins.

Ma scopriamo qualche dettaglio in più su questa serata evento che ci aspetta domani in prime time su Rai 1.

PRODIGI TORNA NELLA PRIMA SERATA DI RAI 1: IL 13 NOVEMBRE 2019 LO SHOW

Protagonisti di Prodigi, anche in questa edizione, nove giovanissimi talenti nella danza, nel canto e nella musica che si esibiranno nelle rispettive specialità al cospetto della Giuria, composta da quattro personaggi dello spettacolo e dell’arte. A giudicare le esibizioni dei piccoli artisti, tra gli 8 e i 15 anni, ci saranno: Arisa, giudice per il canto, Rossella Brescia e Luciano Cannito per la danza, il Maestro e Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia Peppe Vessicchio per la musica, mentre, nel ruolo di “segretario” speciale della giuria ci sarà Nino Frassica. Saranno loro ad eleggere i tre finalisti – uno per ogni categoria (musica, danza, canto) – mentre il vincitore assoluto, al quale andrà una borsa di studio offerta dall’UNICEF Italia e consegnata sul palco dal Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo, sarà scelto dalla Giuria tecnica, composta da cento esperti nel campo delle tre categorie

Ma la serata, oltre alle esibizioni di danza, canto e musica, presenterà vari momenti di solidarietà per l’UNICEF.

Ultimo, il giovane cantautore romano, per non mancare all’appuntamento con l’UNICEF ha realizzato uno speciale video – che verrà trasmesso nel corso della trasmissione – realizzato in una scuola elementare a Roma. Durante l’incontro con i bambini il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo ha nominato Ultimo nuovo Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia.

Ci sarà la Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia Alessandra Mastronardi, che, insieme al Portavoce dell’UNICEF Italia Andrea Iacomini, porterà sul palco una testimonianza sulle storie di riscatto delle famiglie siriane fuggite dalla guerra che vivono nei campi per rifugiati in Libano, come quello della Valle della Bekaa, dove giovani ragazze siriane si allenano per diventare un giorno campionesse del mondo di basket. Presente anche il CT della Nazionale e Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia Roberto Mancini, che racconterà, insieme al Direttore Generale dell’UNICEF Paolo Rozera, la sua esperienza sul campo in Giordania, nel campo per rifugiati siriani di Za’atari, dove bambini e bambine, attraverso lo sport e il calcio in particolare, cercano di recuperare un’infanzia negata. Oltre ai nove talenti si esibiranno anche bambini provenienti da paesi come Gambia, Panama e Sierra Leone.

Si esibirà poi la nota musicista, educatrice e attivista Sona Jobarteh – che, con la Gambia Accademy of Music and Culture e l’aiuto dell’UNICEF, accoglie bambini provenienti da famiglie vulnerabili e non in grado di pagare le tasse scolastiche per i loro figli.

Ad accompagnare queste storie sul campo, i testimonial Geppi Cucciari in Gambia, Rossella Brescia e Luciano Cannito a Panama.

Appuntamento quindi in prima serata il 13 novembre 2019 su Rai 1.

Prodigi La musica è vita: i giovani talenti del canto e della danza su Rai 1 ultima modifica: da