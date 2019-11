Amici 19 arriva la decisione su Skioffi: una commissione valuterà il da farsi

Si torna a parlare di Skioffi nel day time di Amici 19. Qual è la decisione presa in merito al suo futuri nella scuola? Lorella Boccia spiega che è arrivato il momento per Skioffi di una decisione importantissima presa dai prof. Al cantante viene consegnata una busta che contiene un comunicato ufficiale. L’agitazione è tanta: che cosa avranno deciso i prof?

Nel comunicato la produzione sottolinea che Skioffi si presenta con un progetto musicale molto diverso rispetto a quello che ha scritto in passato. I docenti e la produzione quindi hanno analizzato questo nuovo progetto e hanno deciso di dargli la maglia per la sfida. Ma viste le tante polemiche, arrivate dopo la prima puntata di Amici 19, la produzione ha deciso di ascoltare anche il pubblico.

Ci sarà una commissione diversa, che darà un parere su questo argomento. Questa commissione quindi deciderà se dare la possibilità a Skioffi di fare o meno la sfida. Solo se questa commissione lo valuterà opportuno, il cantante potrà sfidare Gabriele.

AMICI 19 NEWS: ARRIVA LA DECISIONE DELLA PRODUZIONE SU SKIOFFI

Il cantante continua a non capire come sia possibile che un brano scritto tre anni fa possa dargli tutti questi problemi visto che ha già spiegato quello che era il significato della canzone.

Ecco che cosa era successo prima

“Io una cosa non capisco, nella vita si cresce ma perchè definirlo un errore al 100%” ha detto Skioffi che non si sente totalmente in colpa per quello che ha scritto anche perchè ha spiegato i motivi per i quali ha scritto determinati testi. I compagni gli spiegano che a prescindere bisogna stare attenti a quello che si dice, che forse avrebbe dovuto spiegare nel video che era una sorta di narrazione, un film, non il suo punto di vista. Avrebbe dovuto dire che era una canzone che parlava di femminicidio, che non era la sua poetica, che quelli non erano i suoi pensieri.

I suoi compagni continuano a fargli notare che forse avrebbe dovuto in passato spiegarsi in modo diverso e che l’equivoco è tutto nella comunicazione.

Immaginiamo che la decisione in merito al destino di Skioffi arriverà nei prossimi giorni e noi lo scopriremo nella puntata di sabato che in ogni caso dovrebbe essere registrata domani! Le anticipazioni quindi ci potranno rivelare che cosa è successo alla fine di questa vicenda.