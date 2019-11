Amici 19 anticipazioni 30 novembre 2019: un abbandono inatteso e una eliminazione

Arrivano puntualissime le anticipazioni che ci rivelano quello che è successo nella puntata di Amici 19 registrata oggi pomeriggio a Roma. Curiosi di sapere che cosa è accaduto? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni dettagliate per cui, se non siete interessati, potete anche non continuare a leggere e aspettare la puntata di Amici in onda domani 30 novembre 2019 su Canale 5.

Per chi fosse invece curioso, ecco tutte le anticipazioni dettagliate di questo secondo speciale!

AMICI 19 NEWS E ANTICIPAZIONI: PUNTATA DEL 30 NOVEMBRE 2019

Nella seconda puntata speciale di Amici del sabato, si parte con le sfide. La squadra di Gaia che ha perso la scorsa settimana deve fare i conti con le prove. Si inizia quindi con Martina che, come saprete, in settimana, ha chiesto a Maria de Filippi di poter fare la sfida al posto della band Inico. Martina quindi anche se aveva ricevuto l’immunità da parte di Rudy, si mette in gioco e la commissione accetta. Fa la sfida e la vince! Per Skioffi invece nessuna sfida: già settimana scorsa si è messo in gioco con Gabriele, per cui va bene così. Nessuna fida per Jacopo che si è salvato grazie a una buona interrogazione fatta con la prof Pettinelli. Sfida invece per Gaia che non supera l’interrogazione ma vince la sfida.

Si procede poi con la sfida a squadre. A perdere questa settimana è la squadra di Nyv. Per cui ad andare in sfida sono i ballerini. Timor quindi decide di salvare un allievo. A differenza di quanto immaginato, visto quello che è successo in settimana nella scuola, Timor decide di salvare Alioscia, non ritenendolo pronto. In sfida deve andarci Giorgia che ha una sfida immediata da fare. A giudicare la sfida è il maestro Cannito. La sfida è tra la ballerina e Giuseppe. A vincere è proprio il ballerino anche se i compagni di squadra non la prendono affatto bene.

Valentin dovrebbe andare in sfida ma alla fine della puntata dice a Maria che ha preso una decisione: purtroppo gli altri maestri non lo reputano un bravo ballerino per cui vuole lasciare la scuola. La cosa sembra alquanto particolare perchè Umberto lo scorso anno, è comunque arrivato nelle fasi finali, non senza difficoltà certo. Forse Valentin ha anche problemi con lo studio visto che, come abbiamo notato in settimana, non ha molta voglia di aprire i libri e imparare. La maestra Titova comunque ha chiesto al ballerino di non prendere decisioni affrettate. Il suo sarà davvero un abbandono definitivo?