Amici 19, due eliminati entro sabato: Martina e Alioscia in crisi

Oggi, martedì 10 dicembre 2019, è andata in onda su Real Time una nuova puntata del day time di Amici 19. Che cosa sarà successo nella scuola per giovani talenti più amata d’Italia? I cantanti e i ballerini sentono sempre di più la pressione perché proprio questa settimana due degli allievi dovranno lasciare Amici di Maria De Filippi. Da diciotto diventeranno infatti sedici e alcuni dei ragazzi hanno particolarmente paura di abbandonare la scuola. Il professore Rudy Zerbi è andato in sala relax e ha dato la comunicazione ufficiale a cantanti e ballerini che da questo momento indosseranno una maglia rossa con un punto di domanda. Non tutti però!

Amici 19, importante comunicazione per la classe e c’è chi va in crisi: ecco cosa è successo

Zerbi mostra un foglio con delle foto di alcuni allievi. Chi non è sul foglio può stare tranquillo. Chi invece è sul foglio è un possibile eliminato. Martina, Giorgia, Michelangelo, Devil Angelo, Giulia, Valentin, Alioscia, Iniko, Stefano e Francesco sono i meno votati e devono dunque indossare la felpa rossa. Martina non pensa di meritare la felpa rossa e non si sente niente in meno rispetto ai più votati. La giovane cantante va in crisi e scoppia in lacrime ma sembra determinata a convincere tutti di meritare di indossare di nuovo la sua felpa nera. Nyv e Giorgia cercano di stare vicine alla cantante che afferma di non capire cosa deve fare per convincere i professori. Il disappunto di Martina continua anche a lezione di canto. La cantante pensa che Gaia e Nyv siano molto più avanti di lei e lei non ha una voce particolare o degli inediti forti come le sue colleghe. Martina ha paura di non riuscire a distinguersi come le sue due compagne di avventura nel talent eppure afferma di fare il massimo e continua a chiedersi che cosa vogliono da lei i professori. Riuscirà a convincere tutti con il brano scritto da lei?

Ad attraversare un momento difficile c’è anche Alioscia. Il ballerino, che adesso indossa la maglia con il punto di domanda, è in sala prove per una coreografia della Celentano ma sembra molto confuso e la sua timidezza non lo aiuta. Alioscia riflette e si chiede che cosa fa nella scuola se poi non piace a nessuno dei professori. Il ballerino vorrebbe esibirsi in dei pezzi diversi ed è molto dispiaciuto perché non sta riuscendo a dare tutto quello che vorrebbe in questa esperienza unica.

Amici 19: ecco che cosa è successo nel day time di oggi

A lezione, la maestra Celentano interroga i ballerini, primo fra tutti Valentin. Il ballerino di latino americano è nuovamente impreparato e Alessandra Celentano mette un ennesimo non classificato sul libretto. Valentin però afferma di volersi impegnare in quanto ha apprezzato il modo di relazionarsi della professoressa. La promessa di Valentin verrà mantenuta dal ballerino? Anche Javier, il preferito della Celentano, non è preparato e sorprende la maestra. Il ballerino si becca un non classificato. In sala prove, poi, la Celentano ripete a Javier di pretendere molto da lui e continua a spronare il ballerino a fare sempre meglio. La maestra Pettinelli arriva a lezione con il giornalista e critico musicale Ernesto Assante. I cantanti di Amici 19 sono decisamente entusiasti della bella sorpresa e seguono con attenzione e interesse la particolare lezione con protagonisti i Beatles. Il ballerino Valentin sabato ha escluso la maestra Veronica Peparini e oggi la coreografa ha raggiunto il danzatore in sala prove per spiegare che cosa ne pensa di lui. Per la Peparini Valentin ha fatto bene a escluderla dal giudizio in quanto per lei il ballerino potrebbe anche essere eliminato dalla scuola.