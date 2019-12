Amici 19 anticipazioni: Nyv a Tu Sì Que Vales ma è la meno amata dal pubblico!

Oggi, sabato 7 dicembre 2019, andrà in onda una nuova puntata pomeridiana dello speciale di Amici di Maria De Filippi. Sono passate tre settimane da quando gli allievi sono arrivati nella scuola. Che cosa succederà in questo appuntamento con il talent show? Come vi avevamo anticipato nell’articolo di ieri, si terrà la finale di ballo e canto per decretare chi tra gli allievi è il migliore di queste prime tre settimane. A sfidarsi ci sono prima i cantanti: Gaia, Nyv e Jacopo. Come riportato da Il Vicolo delle News, a convincere di più e vincere la sfida è Nyv.

La giovane cantante, tra l’altro, porterà a casa più di una soddisfazione perché con la vittoria di questa sfida avrà la possibilità di esibirsi nella prossima puntata di Tu Sì Que Vales su Canale 5. Per quanto riguarda la finale di ballo, invece, a sfidarsi troviamo gli allievi Javier e Federico. Sarà proprio quest’ultimo a vincere la sfida.

Amici 19 anticipazioni: Valentin vince la sfida ma tra i giudici arriva davvero la Titova?

Sempre secondo le anticipazioni riportate su Il Vicolo delle News, tra le tante cose che vedremo nella puntata di oggi di Amici 19, c’è anche la sfida del ballerino Valentin. Il ragazzo si sfiderà con una ballerina di latino, la sua stessa categoria. Valentin vince la sfida ma sappiamo che il ballerino, durante la settimana, ha fatto anche una richiesta particolare. Durante la sfida a squadre, infatti, Valentin si esibisce contro Talisa. In studio arriva Natalia Titova, la maestra che il ballerino vorrebbe tra i giudici in quanto della sua categoria. La Titova però preferisce seguire Valentin in sala prove e chiede dunque di far giudicare ad un esterno. A questo punto viene fatto rientrare il giudice che poco prima aveva decretato Valentin vincitore della sfida. Il ballerino di Amici ha la possibilità di non far votare uno dei giudici e sceglie Veronica Peparini. Tra Talisa e Valentin è proprio Valentin a portare il primo punto alla squadra di Nyv.

Amici 19, le anticipazioni di quello che succederà nella sfida a squadre: Nyv in sfida immediata

La sfida a squadre procede. Jacopo regala un punto alla squadra di Gaia nella sfida di Tim contro Michelangelo. La terza è una sfida particolare in quanto si esibiscono tre talenti per squadra. Skioffi, Martina e Jacopo della squadra di Gaia, a detta di Rudy Zerbi, hanno fatto una performance molto brutta e il punto va dritto alla squadra di Nyv. A far tornare le squadre in parità ci pensa Javier che vince contro Giuseppe. L’ultima sfida è tra Iniko e Francesco. Quest’ultimo è riuscito finalmente a vincere contro la sua emotività portando a casa il punto e facendo dunque vincere la squadra di Nyv. A questo punto tocca a Gaia e la sua squadra decidere chi andrà in sfida. Il cantante Stefano si propone ma i professori non condividono la sua scelta in quanto pensano che non sia pronto ad esibirsi e una sfida potrebbe mandarlo a casa. Ad andare in sfida sarà nuovamente la cantante Gaia perché tutti credono che sia la più forte della squadra e che vincerà la sfida senza problemi. Avevano ragione: Gaia vince la sfida e può indossare nuovamente la sua felpa nera.

Al momento della visione della classifica di gradimento del pubblico da casa succede qualcosa che nessuno mai avrebbe probabilmente pensato. Il preferito del pubblico è la band Iniko. A sorprendere però è l’ultimo in classifica: la cantante Nyv è la meno votata e la meno amata dal pubblico di Amici. Lo stupore in studio non manca, soprattutto dopo la soddisfazione di essere la più brava tra i cantanti e dopo aver saputo che si esibirà a Tu Sì Que Vales. Nyv va in sfida immediata contro il cantante Diego e vince.