Amici 19: Gaia e Nyv pronte a ballare in una prova performance, Giuseppe offeso dalla Celentano

Anche oggi, mercoledì 11 dicembre 2019, è andata in onda su Real Time una nuova puntata del day time di Amici di Maria De Filippi. Cresce l’attesa e la pressione soprattutto per i ragazzi perché entro questo sabato gli allievi passeranno ad essere da diciotto a sedici. Alcuni dei talenti che indossano la maglia rossa con il punto di domanda, e che sono dunque a rischio eliminazione, già ieri hanno mostrato la loro fragilità ma per superare questa fase del talent show è necessario essere determinati, oltre che studiare sodo. Che cosa è successo in questo nuovo appuntamento con il day time di Amici 19?

Amici 19: scontro tra le due squadre, Martina su tutte le furie e intanto arriva una novità

La squadra di Nyv qualche giorno fa ha avuto qualcosa da ridire sulla squadra di Gaia. La cosa è degenerata soprattutto quando Michelangelo ha deciso di cambiare squadra e passare in quella di Nyv scambiandosi con Stefano. La cantante Martina, della squadra di Gaia, è molto delusa dopo aver scoperto le parole dette da alcuni dei suoi compagni e va su tutte le furie. Martina è arrabbiata con i colleghi e soffre per la situazione. In sala relax si accende il confronto tra le due squadre. Michelangelo giustifica la sua scelta di cambiare squadra e tra il cantante e Martina è scontro. Riusciranno ad andare oltre?

Intanto nella scuola di Amici 19 arriva una novità: la prova performance. I due allievi scelti per le due squadre sono Gaia e Nyv. Gaia sembra molto entusiasta di ballare e inizia le prove con Timor che pensa che la cantante abbia dei movimenti molto naturali quando si esibisce. Per Gaia la coreografia di Timor è molto complicata però è decisamente felice. Vale la stessa cosa anche per Nyv?

Amici 19, il ballerino Giuseppe offeso dalla Celentano: ecco cosa è successo

Il ballerino Giuseppe viene raggiunto dalla maestra Alessandra Celentano che vuole spiegare cosa pensa del ragazzo. “Tu sei uno spreco della natura. Hai delle belle doti e delle belle linee ma non sei all’altezza delle tue doti” afferma la Celentano. Per la maestra Giuseppe ha un problema fondamentale: la tecnica. Alessandra Celentano afferma che lei è pronta a cambiare idea ma non si aspetta un miracolo da parte di Giuseppe e non vuole illudere il danzatore. Nel frattempo Giuseppe continua a impegnarsi in sala prove ma sembra avere dei problemi e sbaglia i passi. Chiede poi di andare via dalla saletta ma si siede a terra e scoppia a piangere. Il ballerino si è offeso per l’affermazione fatta da Alessandra Celentano. “Un maestro non ti giudica, un maestro ti insegna. Maestra Celentano non mi sembra, mi dispiace” ha affermato il talento di Amici in lacrime dopo la critica dell’insegnante. Dopo le parole della Celentano, Giuseppe non riesce a impegnarsi ed è molto ferito tant’è che, tornato negli spogliatoi, dice a Javier che è l’ultima volta che lo vedrà lì. Cosa deciderà di fare Giuseppe?

Ma vediamo che cos’altro è successo nella scuola di Amici 19. Rudy Zerbi raggiunge i ragazzi in sala relax e si riferisce soprattutto ai ragazzi che indossano la felpa rossa con il punto interrogativo e a chi non si è mai esibito durante le puntate del sabato. Il professore di canto pensa che gli allievi cercano di giustificarsi ma per lui le chiacchiere stanno a zero, viste le tante felpe. Gli Iniko restano a parlare da soli con Rudy per chiedere delle spiegazioni al professore. Nicolò è convinto che la sua band possa dimostrare qualcosa ma Zerbi non crede di cambiare la sua opinione sugli Iniko. Sarà davvero così?

La ballerina Giorgia viene raggiunta in sala da Alessandra Celentano. La maestra non vuole che la danzatrice abbia delle sorprese e pensa che il punto di domanda sulla maglia di Giorgia si debba trasformare in un punto esclamativo. La Celentano non avrebbe fatto entrare la ballerina nella scuola di Amici 19. Alessandra Celentano non voterà per far restare Giorgia dentro alla scuola, a prescindere. A lezione con Alfonso Signorini, i cantanti hanno scritto dei testi sul dolore. Tra i vari compiti, colpisce quello di Gaia che non è riuscita nel compito perché bloccata. La cantante scoppia in lacrime. Non riesce a condividere il suo dolore iniziato molto prima di entrare nella scuola di Amici ma Signorini crede molto in lei. Gaia riuscirà ad aprirsi di più?