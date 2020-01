Grande Fratello VIP 4: cast, quando inizia e anticipazioni, tutto sul reality di Alfonso Signorini

Oramai non manca moltissimo all’inizio della quarta edizione del Grande Fratello VIP: il noto reality show Mediaset che dopo tre edizioni affidate ad Ilary Blasi, quest’anno sarà condotto in solitaria dall’ex opinionista Alfonso Signorini. A fianco a lui, però, ci saranno altri due nuovi opinionisti: Pupo e Wanda Nara.

Ma quando andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 4? E chi sono i concorrenti ufficiali del reality show di Mediaset ed Endemol Shine? In questo articolo proviamo a fare un sunto di tutte le notizie ufficiali e delle anticipazioni più affidabili sulla nuova edizione del programma in onda prestissimo su Canale Cinque…





Quando andrà in onda Grande Fratello VIP 4?

Il calendario della messa in onda del Grande Fratello VIP 4 sarà particolarmente movimentato. La prima puntata andrà in onda eccezionalmente il prossimo mercoledì 8 gennaio 2020. La seconda puntata andrà in onda due giorni dopo, venerdì 10 gennaio 2020 così da cercare di ostacolare la partenza de Il Cantante Mascherato. A quel punto, salvo ulteriori cambiamenti, il reality andrà in onda due volte a settimana: il lunedì ed il venerdì sera fino alla fine del mese di gennaio. Da febbraio, il GF VIP 4 resterà certamente al lunedì sera. Un bel ping pong!

I concorrenti del Grande Fratello Vip 4

Stando a quando dichiara il settimanale TV Sorrisi e Canzoni, il cast del Grande Fratello VIP 4 sarà composto da ben 19 celebrità. Ad oggi, ne conosciamo con certezza dieci: la produttrice Rita Rusic, la showgirl Antonella Elia, la presentatrice Adriana Volpe, la influencer Clizia Incorvaia, la ex concorrente de L’Isola dei Famosi Paola Di Benedetto, l’attrice Licia Nunez, il conduttore Michele Cucuzza, l’attore Antonio Zequila, il cantante Pago e l’egittologo Aristide Malnati.

Molti dei restanti nove concorrenti saranno sicuramente uomini e altre piccole celebrità: attesa l’ufficialità del nome già dato per certo di Andrea Denver (un non ben precisato modello); potenziali concorrenti anche vari ex tronisti e corteggiatori di Uomini e Donne. Blogo aggiunge che ben 4 storici ex concorrenti del GF classico potrebbero essere della partita.

Ancora gran riserbo, invece, su come Alfonso Signorini ha intenzione di rinnovare il programma di Canale Cinque dopo il crollo di ascolti – e di argomenti – registrati nella scorsa stagione. I caratteri peperini attualmente già confermati sono sicuramente una buona base per liti e faide ma non bastano per tirare avanti un reality della durata di circa 10 settimane. Staremo a vedere…