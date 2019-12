Ilary Blasi e Totti si rilassano nella spa, un fine settimana senza figli (Foto)

Per il momento niente vacanza da sogno al caldo per Ilary Blasi e Francesco Totti, quelle possono attendere, i figli sono ancora impegnati con la scuola ma la coppia riesce a ritagliarsi un po’ di tempo per le coccole (foto). I Totti hanno scelto ancora una volta le terme, per un’immersione totale nel relax sono andati in una spa nel Grossetano. Per Ilary e Francesco un fine settimana speciale, questa volta lontano dai figli. E’ la rivista Chi che pubblica le foto dell’ex capitano della Roma e della bellissima conduttrice, entrambi sempre in forma perfetta. Ilary è un vero spettacolo con il suo costume intero ma non toglie mai gli occhiali da sole, si protegge gli occhi o sa bene che in giro ci sono i paparazzi? Sono da sempre innamoratissimi e l’ex calciatore non ha occhi che per lei, la donna che gli ha trasformato la vita, che l’ha reso padre, che gli ha fatto capire tante cose. “E il mio braccio sinistro, a lei devo tutto” è una delle confidenze fatte da Francesco su sua moglie. E’ lui che sogna il quarto figlio, ha sempre desiderato una famiglia numerosa e dopo Isabel sembra stia arrivando il momento di un altro bebè.

ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI, SU CHI LE FOTO IN COSTUME NELLA SPA

Sarà quindi stato lui a organizzare il fine settimana con Ilary per convincerla a un’altra gravidanza? Totti non nasconde che sono i figli la sua gioia più grande e che dopo due femmine e un maschio sarebbe il caso di avere un altro maschietto in casa. Intanto, la complicità e la passione tra i due non sembrano mancare. Non solo relax alle terme ma tante coccole e risate.

E’ il momento di uscire dall’acqua calda e Ilary appare un tutto il suo splendore con il meraviglioso costume intero a due colori. Passano gli anni e lei è più in forma che mai. Presto sapremo se Totti è riuscito a farle dire di sì per il quarto bebè.