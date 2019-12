Francesco Totti e Ilary Blasi, quarto figlio in arrivo sotto l’albero di Natale (Foto)

Una bellissima dichiarazione d’amore di Francesco Totti a Ilary Blasi ma l’ex calciatore ha un desiderio, un regalo che vorrebbe magari sotto l’albero di Natale, il quarto figlio (foto). Totti ha sempre detto che voleva una famiglia numerosa e dopo avere atteso a lungo per la nascita di Isabel adesso sta cerando di convincere anche sua moglie; anzi ha confidato che è sulla buona strada. Nel giorno di chiusura della fiera della piccola e media editoria a Roma l’annuncio di Francesco Totti. L’ex capitano dei giallorossi desidera allargare la famiglia e dopo le belle parole d’amore alla sua Ilary ha fatto sapere a tutti che vorrebbe un altro bebè: “Ilary per me è tutto” ha confidato aggiungendo: “Mi ha dato tre perle e sto riuscendo a portarla sulla strada della quarta”. Deve solo trovare il momento giusto ma sembra sicuro che come è accaduto per Isabel sarà lo stesso per il quarto piccolo Totti.

FRANCESCO TOTTI: “DEVO TUTTO A ILARY”

“E’ il mio braccio sinistro” ha aggiunto spiegando che sua moglie lo ha fatto crescere, che gli ha fatto capire tante cose. All’evento “Più libri, più liberi” mentre Ilary Blasi era assediata dai fan per un autografo, Totti ha parlato del loro rapporto e poi alla domanda sul futuro del figlio ha commentato: “Si deve divertire, non deve pensare a nient’altro. Ha 14 anni, anche lui ha una passione, quello che vorrà fare, lo farà. L’importante è che lo faccia con la testa sua. Dovesse diventare un giocatore ben venga, se no prenderà un’altra strada”.

Adesso il gossip inizierà a vedere il pancino di Ilary Blasi sotto tutti i vestiti ma al momento sembra solo un bel desiderio che forse si potrà realizzare.