Il cantante mascherato 8 VIP per 8 maschere: chi si nasconde dietro ai costumi

Cresce l’ansia, cresce l’attesa e al momento il 2019 si chiude con tanti punti interrogativi per i fans de Il cantante mascherato, il nuovo programma di Rai 1 che partirà a gennaio in prime time. Milly Carlucci sta facendo, insieme alla sua squadra, un ottimo lavoro. Tanta infatti è la curiosità di chi ormai da settimane prova a capire chi si nasconda dietro le maschere. 8 VIP in gara per la prima edizione de Il cantante mascherato e 8 costumi scelti per questa prima edizione. I nomi al momento, sono solo rumors, nulla di certo anche perchè, come ha ben spiegato la conduttrice, solo alla fine di ogni puntata scopriremo chi si nasconde dietro alla maschera che perderà.

Ma vediamo quelli che sono gli ultimi rumors in merito ai possibili VIP In gara nella prima edizione de Il cantante mascherato.

IL CANTANTE MASCHERATO ANTICIPAZIONI: CHI SONO GLI 8 VIP IN GARA?

Gli ultimi indizi arrivano da Tvblog. Secondo quanto si legge sul sempre seguitissimo sito di tv, a sostenere il provino per lo show di Rai 1 sarebbero stati tra gli altri anche Massimo Ranieri, Beppe Convertini, Sergio Assisi, Anna Tatangelo, Riccardo Fogli, Serena Autieri, Gabriel Garko, Frank Matano, Lorella Cuccarini, Orietta Berti e Bianca Guaccero.

LEGGI QUI TUTTI GLI INDIZI DATI DA MILLY CARLUCCI

Non tutti chiaramente hanno convinto gli autori e Milly e del resto le maschere in gara sono solo otto. Secondo Tvblog alla fine, si sarebbe optato per Massimo Ranieri nei panni del leone, per Anna Tatangelo nei panni del barboncino e per Serena Autieri nei panni del Pavone.

Noi dal canto nostro abbiamo provato a fare qualche ipotesi lanciando i nomi di Luca Ward per il leone, di Ornella Vanoni per il barboncino e magari quello di Francesco Monte per il coniglio. E perchè non sognare in grande: potrebbe esserci Romina Power nei panni di Mostro?

Il cantante mascherato 8 VIP per 8 maschere: chi si nasconde dietro ai costumi ultima modifica: da