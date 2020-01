Gli amori di Aristide Malnati, la confessione a Paolo Ciavarro: “Sono attratto dagli uomini”

Nella casa del Grande Fratello Vip dopo qualche ora dall’ingresso, è tempo di confessioni, di racconti. Ieri in particolare Aristide Malnati ha deciso di aprirsi con Paolo Ciavarro parlando della sua vita sentimentale. L’archeologo ha raccontato delle sue pene d’amore al giovane Ciavarro che ha ascoltato con grande rispetto le parole del suo compagno di viaggio, cercando anche di comprendere i sentimenti e le emozioni di Aristide. Malnati ha confessato di sentire una forte attrazione mentale per gli uomini ma che fisicamente spesso si è sentito più attratto dalle donne. E ha cercato di spiegare questo suo conflitto a Paolo che ha ascoltato con grande attenzione le parole del suo nuovo amico.

Ed ecco le parole di Aristide che si confida con Paolo Ciavarro:

“In questo momento non sono preso per nessuno. Ci sono stati dei grandi inizi, da cui sono andato via, sono fuggito io. Non so per quale motivo, onestamente non me lo spiego tanto. Non sono arrivato ad una soluzione. I miei veri amori, le vere infatuazioni, a livello di intensità sentimentale e intellettuale le ho sempre provate con gli uomini. Mentre invece le attrazioni carnali le ho provate con le donne. La grande partecipazione a livello sentimentale le ho provate solo con uomini della mia età o più maturi. Invece a livello fisico da persone più giovani. Io ho vissuto molti amori non corrisposti, forse infatuazioni. In realtà diventano anche ossessioni. Io ho cercato di farle finire prima”.