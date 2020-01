Grande Fratello VIP 4: Adriana Volpe attacca la Rai e le sue clausole di licenziamento

Nella terza puntata del 15 gennaio del Grande Fratello Vip 4 sono state affrontate molte polemiche… e ne è nata una del tutto inaspettata. A lanciare questa nuova onta è la conduttrice Adriana Volpe nel corso di una commovente discussione sulla voglia di maternità di Antonella Elia. Invocata sull’argomento in quanto madre, la ex padrona di casa di Mezzogiorno In Famiglia ha tirato fuori un faccenda che evidentemente aveva in sospeso con la Rai da troppo tempo.

Nel dettaglio, Adriana Volpe ha spiegato in diretta al Grande Fratello VIP 4 che in passato la Rai le aveva chiesto di firmare dei contratti di lavoro con una clausola piuttosto bizzarra: l’azienda si riservava il diritto di licenziare in tronco una artista nel momento in cui veniva accettata un congedo per maternità, stando alle sue parole.

Adriana Volpe contro la Rai: le dichiarazioni al Grande Fratello VIP 4

“Per fortuna mia figlia è nata nel 2012” – ha esordito Adriana Volpe in collegamento con Alfonso Signorini -” Ma fino al 2011, io firmavo sempre un contratto dove c’era scritto che, in caso di gravidanza, dovevo dare immediata comunicazione all’azienda. E che per questo l’azienda poteva recidere il contratto stesso: nulla sarà dato e nulla sarà dovuto. Io ogni anno chiedevo di cambiare quella clausola e ne ho parlato ai giornali… Chi restava incinta dopo la maternità perdeva il suo lavoro!“

La “vippona” aggiunge che questa clausola ora sembra non faccia più parte dei contratti artistici della Rai ma, nonostante tutto, ci mette un bel carico da 90…

“Spesso sul lavoro non ti aiutano a essere o a diventare madre. Chiedevo di cambiare quella clausola che non aveva nessun’altra interpretazione. […] Quando ti ritrovi di fronte ad un muro di gomma, l’unico modo per far cambiare le cose, è far parlare i giornali”.

Ma non è tutto. Nel corso della serata, è stato mandato in onda un filmato con i migliori momenti di questa prima settimana di Adriana Volpe; nel montaggio, viene trasmesso un confessionale in cui la conduttrice rivela di esser contenta del clima che si è creato nella casa e di sentirsi sollevata di non dover più schivare trappole e malignità. Forse la Volpe si riferiva ai conti in sospeso che ha con Giancarlo Magalli?