Antonella Elia in crisi al GF VIP 4: ci pensa Barbara Alberti a consolarla

Giornata difficile per Antonella Elia che ha avuto un momento di sconforto oggi. Chi ha seguito la diretta del Grande Fratello VIP 4 nella giornata del 12 gennaio 2020, si è accorto di un malessere dell’Elia. Antonella si è sfogata con i suoi nuovi amici parlando di un momento difficile della sua vita ma ha trovato conforto, successivamente, tra le braccia di Barbara Alberti che ha cercato di farle capire che non deve essere depressa e deve andare avanti perchè ha molto da dire e tanto da fare nella casa.

Non stavamo seguendo la diretta nel momento in cui l’Elia ha avuto questo sfogo con i compagni ma pare che Antonella abbia parlato della morte dei suoi genitori, una sofferenza che ancora si porta dentro anche perchè pare che ci sia anche altro. La compagna del padre, dopo la morte dell’uomo pare non abbia voluto vederla. Almeno questo si capisce dalle poche parole percepite visto che l’audio dalla casa del Grande Fratello VIP è pessimo ed è complicato cercare anche di comprendere quello che i concorrenti si stanno dicendo.

BARBARA ALBERTI CONSOLA ANTONELLA ELIA DOPO UN MOMENTO DI CRISI

Il momento di sconforto di Antonella Elia di questa mattina ha diviso i fans del GF VIP. C’è chi pensa che la donna lo abbia fatto solo per “conquistarsi” un piccolo spazio nella prossima puntata del reality e chi invece sottolinea come sotto la maschera di una prima donna si nasconda una grande anima fragile. Pare inoltre che all’Elia manchi molto anche il suo fidanzato, vedremo poi se nelle prossime ore racconterà ancora qualche dettaglio della sua complicata storia familiare.

L’abbraccio con Barbara Alberti è durato oltre 20 minuti e ha fatto impazzire il pubblico che ha subito lanciato la ship sui social! La scrittrice per il momento sembra aver consolato Antonella, vedremo cosa succederà! La crisi è scacciata?