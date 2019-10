Adriana Volpe risponde alle parole di Magalli e rilancia dai social con un lungo messaggio

Continua la guerra a distanza tra Giancarlo Magalli, che sembra non poter fare a meno di parlare di Adriana Volpe nelle varie interviste fatte in tv, e la sua ex collega. La Volpe, dopo l’intervista di Magalli a Vieni da me nella puntata del 3 ottobre 2019, ha deciso di commentare quello che ha ascoltato con un nuovo post sui social. Adriana Volpe, che non fa il nome di Magalli nel suo post, ma mostra uno screen di una vecchia intervista e quello della nuova intervista fatta su Rai 1, si fa delle domande e chissà, forse vorrebbe avere anche delle risposte dalla dirigenza Rai che però al momento non arrivano. Adriana Volpe vuole anche sottolineare che forse Magalli, a differenza di quanto dica in tv, non si è trovato male solo con lei come donna nell’ambiente di lavoro ma anche con le altre signore, visto che ha spesso cambiato partner femminile. Ma non solo, la Volpe ha anche ricordato delle dichiarazioni molto particolari di Magalli, che in una delle interviste per Diva e Donna aveva persino detto di aver “creato un incidente” per allontanarla.

ADRIANA VOLPE SUI SOCIAL RISPONDE A MAGALLI DOPO L’INTERVISTA A VIENI DA ME

Ecco il lungo post sui social:

È venerdì e si avvicina il weekend. Non lavorando più, ho tempo anch’io per fare serenamente un ripasso.

Un mio ex compagno di lavoro, ospite ieri in un programma dell’ammiraglia Rai, non ha perso occasione per continuare a screditarmi, ha sostenuto per l’ennesima volta di avermi dovuto sopportare per otto anni. A tutti, ci piaccia o no, può capitare di lavorare con qualcuno che magari non ci entusiasma; lui stesso, se si fosse trovato così bene con la stessa persona, non avrebbe forse cambiato così spesso compagne di lavoro: la sua lista, infatti, per quanto lunga non è esaustiva (chissà cosa pensa ad esempio di Anna Falchi e Mara Carfagna, e chissà in generale cosa pensano tutte di lui. “Ah, saperlo” direbbe Dandolo). Ma, ora, io vi chiedo: QUANTI, SUL LAVORO, PER LIBERARSI DI CHI NON GRADISCONO, ARRIVANO A CREARE APPOSTA UN INCIDENTE? Perché questo, secondo quanto da lui dichiarato tempo fa al settimanale DIVA E DONNA, avrebbe fatto un mio ex compagno di lavoro visto che, sempre a suo dire, non sarebbe stato accontentato nella sua richiesta di non lavorare più con me. Io sono sempre andata d’amore e d’accordo con i miei compagni di lavoro TRANNE UNO, e nessuno ha mai creato incidenti. Cosa vi viene da pensare? Qual è la persona da esecrare? Io o quell’unica? Contrariamente ad altri, non mi arrogo la risposta: a questo punto vorrei sapere però cosa pensa di tutta questa vicenda la Commissione per le Pari Opportunità Rai.

Buon weekend. #mussibollini #codiceeticorai #marcellofoa

Non ci resta che aspettare la prossima puntata…