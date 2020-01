Paola Di Benedetto triste al GF VIP 4: Fede la consola con una dedica social a distanza

Paola Di Benedetto è una delle concorrenti più amate dal pubblico social di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Pare però che in queste ultime ore la bellissima influencer si sia lasciata andare ad un momento di tristezza e nostalgia. Lei ancora non lo sa però il suo fidanzato Federico Rossi, il cantante del duo musicale Benji e Fede, ha provato a consolarla a distanza. L’artista ha infatti deciso di fare un post sui social network per la sua Paola Di Benedetto, una dedica emozionante che i fan della coppia aspettavano già da qualche settimana. Andiamo a vedere che cosa ha scritto Fede alla sua fidanzata.

Fede fa una dedica romantica alla sua Paola Di Benedetto mentre lei è nella casa del GF Vip

“Mi manchi anche tu piccolo baco da seta… Devi sapere che ti seguo sempre e mi faccio anche delle gran risate!” è così che Federico Rossi ha iniziato il suo post su Instagram dedicato a Paola Di Benedetto. Una foto molto tenera e intima quella scelta da Fede: Paola sul divano mentre dorme. “Non pensare mai per nulla al mondo che io possa non essere orgoglioso di te, mai mai. Lo sono, tremendamente. Sei fortissima, ti aspetto che qua non è lo stesso senza te” ha continuato Federico Rossi. Un incoraggiamento a distanza quello di Fede che ha fatto vedere a tutti quanto tiene a Paola Di Benedetto.

GF VIP 4, Paola Di Benedetto incontrerà Fede dopo la dedica speciale sui social?

Quello che tutti i fan della nota coppia si chiedono adesso è se Federico Rossi entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 4 per incontrare Paola. Difficile a dirsi per il momento ma non è escluso che il cantante possa sorprendere tutti durante una delle prossime puntate del reality show di Canale 5. La cosa più probabile, per adesso, è che la Di Benedetto venga informata della dedica che il suo fidanzato Fede le ha fatto in un post su Instagram. Sicuramente la più piccola della casa del GF VIP 4 recupererebbe ogni energia! Voi che cosa ne pensate di questa coppia?