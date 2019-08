Paola Di Benedetto e Federico Rossi insieme a Ibiza? Gli indizi del riavvicinamento

Se appena poche ore fa vi abbiamo parlato del proseguimento della conoscenza tra Paola Di Benedetto e Andrea Damante, adesso le cose sembrano essere totalmente cambiate. Sì perché il cuore della bella modella sembra essere ancora del cantante Federico Rossi di Benji e Fede. Ma che cosa sta succedendo? Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono stati fidanzati per diversi mesi. Si sono sempre mostrati uniti e innamoratissimi contro ogni critica fino a quando la ex Madre Natura e naufraga de L’Isola dei Famosi ha informato i fan della rottura della relazione.

La notizia lasciò i sostenitori di stucco e mentre Paola Di Benedetto sembrava aver ritrovato la serenità al fianco del deejey Andrea Damante, pare proprio che adesso abbia fatto un passo indietro verso il suo Fede. Andiamo a vedere meglio i dettagli.

Paola Di Benedetto fa un passo indietro e torna insieme a Federico Rossi? Ecco che cosa è successo nelle ultime ore tra pranzi e coccole

A scoprire il riavvicinamento tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono state alcune lettrice di Isa e Chia. Sul loro sito viene infatti postato il racconto di quanto visto e alcune foto dei due insieme. Paola Di Benedetto e il cantante di Benji e Fede si trovavano in un locale di Ibiza dove stavano mangiando tranquilli. Anzi pare proprio che i due siano arrivati all’Ayanna insieme e con gli atteggiamenti di una tipica coppia innamorata. E, infatti, la bella modella e Federico Rossi si sono scambiati tenerezze e carezze. Paola Di Benedetto ha dunque deciso di fare un passo indietro e ritornare tra le braccia di Federico Rossi? Forse è ancora presto per dirlo ma sicuramente potrebbe essere un nuovo inizio per i due.

Paola Di Benedetto saluta Andrea Damante e si riavvicina al suo Federico Rossi: ma perché si erano lasciati?

Paola ha già dimenticato Andrea Damante? Certo tra di loro non c’era ancora niente, specifichiamolo. Alcuni però ci speravano. Il cuore della Di Benedetto sembra essere tornato a battere per Federico Rossi dopo la recente rottura. Ma perché si erano lasciati? Il motivo non è mai stato spiegato dalla coppia eppure dalle parole della ex Madre Natura di Ciao Darwin al momento dell’annuncio della fine della storia si è intuito un possibile tradimento da parte di Fede. “Quando vedo mancare di rispetto, non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla“ aveva affermato infatti Paola Di Benedetto. Secondo alcune indiscrezioni il cantante di Benji e Fede avrebbe tradito la sua fidanzata con la collega Emma Muscat. Non sono mai arrivate delle conferme riguardo a questa storia ma se fosse andata davvero così forse, adesso, Paola Di Benedetto ha deciso di perdonare Rossi?

Non ci resta altro che attendere per capire come andrà a finire tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto. E voi che cosa ne pensate?