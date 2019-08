Andrea Damante riparte da Paola Di Benedetto, prosegue la conoscenza: ecco come va tra di loro

Sembra proprio che non sia più un mistero: Andrea Damante e Paola Di Benedetto si stanno frequentando. Entrambi si sono lasciati da poco. Lei esce dalla relazione con il cantante Federico Rossi, del duo musicale Benji e Fede. La Di Benedetto ha sofferto molto la fine della storia con Rossi e, secondo le indiscrezioni, pare proprio che il cantante abbia tradito la ex madre natura di Ciao Darwin. Andrea Damante è stato, invece, protagonista di numerosi gossip in questa rovente estate dopo la fine della relazione con la sua ex storica Giulia De Lellis. Il Dama è stato sorpreso a baciarsi, infatti, con la bella Sara Croce per poi parlare della ragazza come una semplice amica. Adesso però il cuore di Andrea e quello di Paola sembrano essere tornati a battere.

Andrea Damante e Paola Di Benedetto dopo il primo incontro a Ibiza

Da quanto ne sappiamo il primo incontro tra Andrea Damante e Paola Di Benedetto è avvenuto davvero pochissimo tempo fa a Ibiza. I due si trovavano infatti in una delle discoteche più note e frequentate dell’ambita meta estiva. Grazie a degli amici in comune, l’ex protagonista di Uomini e Donne e Paola Di Benedetto si sono presentati e così conosciuti. Come riporta il settimanale Chi però la conoscenza tra i due non si è certo fermata ad una stretta di mano in una serata a Ibiza, anzi. Pare proprio che Andrea Damante e la bella Paola stiano continuando a vedersi e frequentarsi. Sempre secondo il settimanale, infatti, il deejey e la modella si sono già visti per tre serate e la complicità non era certo assente tra i due.

Andrea Damante e Paola Di Benedetto sono una coppia? Le ultime news

Potrebbe essere quindi l’inizio di una nuova e bellissima storia d’amore, un punto da cui ripartire per Andrea Damante e Paola Di Benedetto. Certamente è ancora molto presto per parlare di coppia e di amore vero ma sicuramente tra i due c’è un certo interesse. Come proseguirà questa frequentazione? Noi continueremo a seguire Andrea e Paola e se son rose fioriranno!