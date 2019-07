Andrea Damante e Sara Croce: solo una bella amicizia?

Andrea Damante sta con Sara Croce? Ve ne avevamo parlato già qualche giorno fa quando il settimanale Chi ha pubblicato le foto dei due proprio mentre si baciavano. Lui ex protagonista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Giulia De Lellis, lei ex Madre Natura di Ciao Darwin. Le foto del bacio sembravano parlare chiaro e Andrea Damante avrebbe anche affermato che quello con Sara Croce non è solo flirt. Andrea fa sul serio? Beh, sembra proprio che Il Dama abbia cambiato idea.

Andrea Damante parla di Sara Croce dopo la foto del bacio: non sono fidanzati, lei una semplice amica

Sembrava proprio che anche Andrea Damante, così come Giulia De Lellis con Andrea Iannone, avesse voltato finalmente pagina per lasciar posto ad un nuovo amore. Inaspettatamente, durante una serata in una discoteca, così come riporta Il Vicolo delle News, Andrea Damante ha parlato di Sara Croce. Le parole del dj però sono state diverse rispetto a quelle che tutti si sarebbero aspettati. Damante ha parlato di Sara Croce come una semplice amica. Ma come, non faceva sul serio? Andrea si è dimostrato un po’ dubbioso riguardo al flirt. Avrebbe affermato che la Croce è una bravissima ragazza ma che sono usciti insieme solo qualche volta.

Andrea Damante e Sara Croce stanno insieme o sono solo amici?

“Si vedrà, non lo so” sarebbero state ancora le parole di Andrea Damante durante la serata in discoteca. L’ex di Giulia De Lellis quindi sembra non essere ancora convinto della relazione tra lui e Sara Croce oppure preferisce non parlarne. Per il momento il noto dj e producer non ha dichiarato nulla riguardo alla situazione. Non ci resta che aspettare, quindi, per vedere se tra Andrea Damante e Sara Croce sta nascendo un intenso amore o se, davvero, sono solo amici.

Se son rose fioriranno! E voi cosa ne pensate di Andrea Damante e Sara Croce? Fatecelo sapere nei commenti.