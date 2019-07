Andrea Damante riparte da Madre Natura: Sara è la sua nuova fidanzata

In esclusiva sulla rivista Chi, nel numero in edicola questa settimana, le prime foto del bacio tra Andrea Damante e Sara Croce. L’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di voltare pagina, dopo la fine della sua storia con Giulia de Lellis. E ricomincia con Sara, bellissima ragazza che il pubblico di Canale 5 ha visto di recente in tv nei panni, anzi, nei non panni di Madre Natura, visto che non indossava praticamente nulla! Sara e Andrea sono stati paparazzati mentre si baciavano e le foto di questo servizio, saranno pubblicate sull’ultimo numero di Chi!

ANDREA DAMANTE FIDANZATO: TORNA A SORRIDERE CON MADRE NATURA

Dal profilo instagram del giornale diretto da Alfonso Signorini arrivano le anticipazioni del servizio in edicola questa settimana:

Su “𝑪𝒉𝒊” le prime foto del bacio tra Andrea Damante e “Madre Natura” Sara Croce. Nel numero in edicola da mercoledì 10 luglio, le immagini esclusive del primo bacio tra @andreadamante e il suo nuovo amore, @saracroce98, la “Madre Natura” di “Ciao Darwin” che ha preso il posto di @giuliadelellis nel cuore del deejay. Su “Chi” tutte le immagini della vacanza d’amore di Andrea e Sara in Versilia. E Damante confessa: “Non è un flirt Questa volta faccio sul serio”. #chimagazine

Anche Andrea quindi, dopo Giulia, avrebbe trovato l’amore. La de Lellis si gode la sua relazione con Andrea Iannone che sembra andare a gonfie vele mentre l’ex tronista pare faccia sul serio, almeno secondo quanto si legge sul giornale. Per il momento Andrea, sempre molto attivo sui social, non ha commentato in nessun modo questa notizia, senza confermare o smentire. E neppure Sara ha in qualche modo detto la sua sui social. Non ci resta che aspettare per capire se davvero siamo di fronte a una nuova coppia. Tra un impegno di lavoro e l’altro i due troveranno il tempo e il modo di ufficializzare questa relazione?