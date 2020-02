La storia di Teresanna Pugliese colpisce Adriana Volpe: una infanzia complicata senza un padre e senza una casa

Erano circa le sei del pomeriggio di ieri, 20 febbraio 2020, quando Teresanna Pugliese sceglieva di raccontare una parte della sua storia personale ad Adriana Volpe nella casa del Grande Fratello VIP 4! E pensare che prima di entrare in casa aveva detto che avrebbe voluto farle gettare la maschera…E invece gli equilibri sono cambiati tanto che Teresanna ha scelto di parlare della sua vita personale, raccontando molto del suo passato, proprio con Adriana Volpe. Le due signore sedute sul divano hanno trascorso diversi minuti a parlare di quanto per Teresanna, dopo una infanzia davvero difficile, sia importante oggi la famiglia. La Pugliese dopo le prime ore rinchiusa in casa aveva sentito la mancanza di suo figlio e di suo marito e provava a spiegare ad Adriana perchè ha queste emozioni così forti. Per lei, che ha alle spalle una infanzia traumatica, con un padre totalmente assente e una madre che si è dovuta fare in quattro per mandare avanti i suoi figli, senza soldi ma con tanto amore, oggi la famiglia che si è costruita è fondamentale.

TERESANNA PUGLIESE SI CONFIDA CON ADRIANA VOLPE E LE PARLA DEL SUO PASSATO

Teresanna oggi ha suo figlio e suo marito ma non dimentica il passato. E nel passato c’è la sofferenza per una infanzia complicata, con la storia di una madre coraggiosa che ha dovuto lottare contro tutti. “Mia madre si è innamorata di una persona sbagliata con la quale ha fatto dei figli poi ha capito che questa persona era poco lucida ha capito che le stava facendo del male e che avrebbe potuto farlo anche ai figli. Mia madre è scappata perchè lui non le permetteva neppure di andare via” ha raccontato Teresanna. L’ex tronista aveva solo 4 anni.

Da quel momento in poi per Teresanna e per i suoi fratelli inizia una sorta di viaggio: senza scuola con la madre che chiedeva ospitalità agli amici, di casa in casa. La Pugliese rivela che l’ultima volta in cui ha incontrato suo padre aveva 12 anni ma non ha nessuna esigenza di rivederlo. “Lei non ha avito il tempo di darci affetto ma tra di noi tra i fratelli si è innescata questa cosa per cui noi siamo una catena di montaggio, quando uno ha bisogno, gli altri corrono” ha spiegato Teresanna.