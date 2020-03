Nicola Porro contro Sardine ad Amici “narcisetti”: Maria replica

L’intervento delle Sardine nella prima puntata del serale di Amici ha diviso. Ha diviso il pubblico, parte felice di un intervento fatto da giovani per i giovani, parte deluso da quello che si è visto su Canale 5. I critici, alcuni hanno persino scritto sui giornali che la presenza delle Sardine avrebbe affossato gli ascolti, come se tre minuti di intervento potessero davvero farlo..E a quanto pare ha diviso anche i giornalisti che di soliti si occupano, più che di talent, di politica. Ad esempio Nicola Porro ha voluto dire la sua in merito, usando delle parole che probabilmente Maria de Filippi non ha molto gradito, tanto da far pubblicare sulle pagine social dei suoi programmi, una breve risposta ma intensa.

AD AMICI 19 LE SARDINE: NICOLA PORRO NON GRADISCE, ATTACCA E MARIA RISPONDE

Nicola Porro nel suo blog personale ha scritto: “Quel che resta delle Sardine va in onda da Maria de Filippi in quella che in fondo è la collocazione naturale: “Amici” programma per narcisetti più speranzosi che talentati, per la serie: se mi dice giusta, mi sistemo per la vita o almeno per qualche stagione. Come una lunga rincorsa, durata tre mesi, che arriva all’epilogo: cronaca di una sorte annunciata”.

Maria ha quindi deciso di rispondere dicendo la sua attraverso un breve comunicato pubblicato sui social del suo programma: “L’intervento delle Sardine nella prima puntata di Amici è stato contro l’odio” ha detto Maria. La De Filippi non ci sta a sentir parlare di una trasmissione che ha 20 anni di vita e che ha sfornato talenti, di un programma per “narcisetti” e difende a spada tratta i suoi ragazzi. E lancia un messaggio a Nicola Porro: “Gli consiglio di informarsi” ha scritto Maria in riferimento al fatto che forse, conosce poco dei suoi programmi e dei ragazzi che sono nati nella scuola di Amici e che hanno avuto poi e hanno ancora oggi, una grande carriera.