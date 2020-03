Ballando con le stelle 2020, i primi 5 concorrenti con gli indizi di Milly Carlucci: le identità

La quindicesima edizione di Ballando con le stelle partirà regolarmente il 28 marzo 2020 senza nessuno slittamento nonostante l’emergenza coronavirus. Lo ha annunciato Milly Carlucci che tra l’altro in queste ore, via social, sta dando molti indizi sui concorrenti che vedremo a Ballando con le stele 2020 in pista. Quattro al momento gli indizi dati e 4 i nomi che possiamo già darvi. Non sono al momento delle grosse sorprese, i nomi dei concorrenti che possiamo infatti darvi, erano circolati sui social e sui siti che si occupano di tv nelle ultime settimane.

Vediamo quindi chi dovrebbe scendere in pista a Ballando con le stelle 15.

BALLANDO CON LE STELLE 2020: BARBARA BOUCHET IN PISTA

Il nome dell’attrice circola da mesi anche perchè è stata proprio lei a dichiarare in una intervista che avrebbe partecipato al programma di Rai 1. Segno leone, altezza 1,74 la madre di Alessandro Borghese è pronta a scendere in pista. Domani tra l’altro, Barbara Bouchet, sarà anche ospite a Domenica IN dove potrebbe confermare in modo ufficiale la sua presenza nel talent danzerino di Rai 1.

BALLANDO CON LE STELLE 2020: ANTONIO MARIA CATALANI, OLAF SCENDE IN PISTA

Il secondo concorrente è Antonio Maria Catalani, un visual artist conosciuto nel mondo dell’arte anche con il nome di Olaf. Un bel seguito sui social, un fisico scultore, sicuramente piacerà alle signore, che sia proprio un VIP, questo è escluso ma si sa che in un cast, non ci possono essere solo star!

BALLANDO CON LE STELLE 2020: GILLES ROCCA DA SANREMO ALLA PISTA

Sapete chi era il fonico che spesso si vedeva a Sanremo e che tutti hanno riconosciuto nel video della litigata tra Bugo e Morgan? Gilles Rocca, ospite anche di Vieni da me con Caterina Balivo, dove ha raccontato la sua strana vicenda. Sui social le signore sono impazzite per cotanta bellezza e Milly non si è fatta sfuggire il modello e attore che sarà tra i protagonisti di Ballando con le stelle.

BALLANDO CON LE STELLE 2020: DANIELE SCARDINA DAL RING ALLA PISTA

Quarto concorrente in pista a Ballando con le stelle è il pugile Daniele Scarcina, fidanzato di Diletta Leotta ( qualcosa ci dice che sarà impegnato sul ring con Selvaggia Lucarelli, un ring dialettico si intende). Segno dell’ariete, Daniele è nato il 2 aprile, anche il suo nome era stato fatto già da mesi.

Che ne dite quindi di questi primi 4 nomi?

Il quinto nome non arriva dai social ma direttamente da Italia sì. Nel cast di Ballando con le stelle 2020 ci sarà anche l’attrice Vittoria Schisano.

Ballando con le stelle 2020, i primi 5 concorrenti con gli indizi di Milly Carlucci: le identità ultima modifica: da