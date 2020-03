Domenica IN puntata speciale l’8 marzo senza pubblico con tanti ospiti e le ultime sul coronavirus

L’8 marzo 2020 su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di Domenica IN la prima in diretta da Roma senza pubblico. Dopo il decreto del governo del 4 marzo 2020 è cambiato tutto anche nel mondo della tv. Il pubblico non sarà più presente negli studi televisivi, almeno fino al 15 marzo 2020 e per tutti i conduttori, ci saranno delle novità per la gestione dei programmi. Niente pubblico, meno ospiti nello stesso momento in sala, distanze di sicurezza. Nella puntata di Domenica In in onda domani, nel giorno della festa della donna, ci sarà ampio spazio per dare le ultime notizie sul coronavirus e anche per informare. Poi l’intrattenimento: in questi giorni in cui migliaia di persone sono costrette in casa, serve anche spazio per ridere, per provare a distrarsi un po’!

DOMENICA IN LE ANTICIPAZIONI DELL’8 MARZO 2020: TUTTI GLI OSPITI

In apertura, un talk dedicato alle tante mamme e ai genitori che si trovano ad affrontare la gestione dei figli a casa a seguito della decisione di chiudere le scuole fino al 15 marzo per l’emergenza Coronavirus. Se ne parlerà in studio con opinionisti.

Barbara Bouchet, attrice tedesca e naturalizzata italiana, icona della commedia sexy anni ’70, che si racconterà in una ampia intervista tra carriera e vita privata. Tra l’altro la Bouchet dovrebbe essere una delle concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle e lo potrebbe rivelare proprio domani a Domenica IN.

8 marzo giornata internazionale della donna. Mara Venier darà spazio a Gessica Notaro, ex Miss Romagna nel 2007, racconterà la sua odissea vissuta a seguito dell’aggressione subita nel 2017 dal suo ex compagno che la sfregiò con l’acido, per poi esibirsi con Antonio Maggio cantando il brano “La faccia e il cuore”. Dopo il palco di Sanremo, Gessica torna con la sua bellissima voce nella domenica degli italiani.

Patrizia Mirigliani, figlia dello storico ‘patron’ del Concorso Nazionale di Miss Italia Enzo Mirigliani, che racconterà la sua dolorosa vicenda a seguito della denuncia del figlio per problemi legati all’ uso di sostanze stupefacenti. La Mirigliani era stata ospite anche di Bruno Vespa per raccontare, in una toccante intervista, la sua difficile storia personale.

L’attore Massimo Ghini interverrà per presentare il suo ultimo film “La volta buona”, per la regia di Vincenzo Marra.

Enzo Gragnaniello dedicherà a tutte le donne il suo brano “Donna”, che divenne un grande successo nel 1989, grazie all’indimenticabile interpretazione di Mia Martini.

L’appuntamento con Domenica IN è per le 14 dell’8 marzo 2020 su Rai1.