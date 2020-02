Gilles Rocca a Vieni da me, è il bellissimo di Sanremo 2020 ma lui è molto di più (Foto)

Nel momento in cui a Sanremo 2020 tutti cercavano Bugo la regia ha inquadrato lui, Gilles Rocca, ma il nome del bellissimo ragazzo apparso per pochi attimi in mondovisione lo conosciamo tutti solo adesso. Il web all’istante è impazzito per lui e oggi ospite a Vieni da me è pronto a fare innamorare tantissime donne. Attore, regista e modello, Gilles Rocca è molto di più che “bono”. Sui social gira anche il video di Gilles che ha trovato Bugo, tutti pazzi anche per quei pochi secondi di simpatia per sciogliere una tensione che non fa bene a nessuno. Jeans e t-shirt nera, lui è il bel ragazzo che nella confusione del momento sul palco si chiedeva se fosse uno scherzo o tutto vero, che è andato a cercare il non più amico di Morgan, che da anni è presenza fissa sul palco dell’Ariston. A Sanremo si occupa dell’orchestra, di tutti gli ospiti, dei movimenti sul palco, questo per contribuire con il suo aiuto all’azienda di famiglia.

GILLES ROCCA REGISTA DI METAMORFOSI, UN FILM SUL FEMMINICIDIO

Dopo anni di lavoro, regista, attore e sembra che sia anche molto bravo, magari potrà dargli fastidio diventare famoso perché bello, per quei pochi secondi che le telecamere di Sanremo 2020 lo hanno inquadrato suscitando curiosità. Mentre milioni di telespettatori erano incollati alla tv per capire cosa stesse accadendo tra i due artisti interpreti di “Sincero”, lui ha attirato l’attenzione, il web è impazzito.

LA MAMMA DI MORGAN A VIENI DA ME





“Sto preparando Metamorfosi, un film sul femminicidio, se questa cosa può servire a parlare di cose che mi riguardano e di parlare della violenza sulle donne, io sono contento”. La fortuna che arriva quando c’è talento è un bel premio. Ben più della bellezza anche se in questo momento è diventato un sex symbol ma a Vieni da me in pochi minuti ha dimostrato molto altro. Attendiamo il seguito, il film.