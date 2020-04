Paura al GF VIP 4 per Antonella Elia: cade e sbatte la testa, nelle prossime ore nuovi controlli

Era iniziata tra le risate questa mattinata nella casa del Grande Fratello VIP con quello che i concorrenti amano fare: gli scherzi. Da quando Sossio è entrato in casa poi, i gavettoni non sono solo una esclusiva di Patrick! Tutti si divertono del resto mancano solo poche ore alla finale. Purtroppo però questa mattina, quello che doveva essere uno scherzo divertente si è trasformato improvvisamente. Come potrete vedere dal video Antonella Elia è infatti caduta, sbattendo la testa e facendosi molto male.

ANTONELLA ELIA CADE IN CASA E SBATTE LA TESTA: PAURA

Antonella Elia era uscita nel giardino per fare uno scherzo a Sossio, con un bel secchio di acqua. Il calciatore l’ha poi inseguita in casa, nel tentativo di fare a sua volta il gavettone! I due hanno continuato a corre per casa, lanciandosi dell’acqua. Probabilmente c’era anche altra acqua a terra in casa, non lo si capiva bene dal video. Improvvisamente la Elia è scivolata, anche Sossio è caduto nella corsa. A differenza di Antonella però il calciatore non si è fatto nulla.

La Elia invece ha sbattuto la testa e dopo un attimo iniziale dove ancora si riveda, ha subito manifestato il suo dolore. Sossio, dopo essersi ripreso dalla caduta, ha cercato di aiutare Antonella mentre nel frattempo, attirati dalle urla e dai lamenti, anche gli altri ragazzi arrivavano in casa per capire come stesse Antonella.

Ecco il video della caduta di Antonella Elia ( GF VIP 6 aprile 2020)

Brutto spavento per Antonella Elia dopo questa caduta, ha sbattuto la testa!

Per fortuna è stata già visitata in maniera tempestiva, niente di grave! #GFvip



pic.twitter.com/in0g5PDufo — LaGazzettadelTrash (@GazzettaTrash) April 6, 2020

“Che testata” ha continuato a dire Antonella Elia. La concorrente del GF VIP ha subito ricevuto le cure del caso ma forse nelle prossime ore dovrà sottoporsi a delle altre visite per certificare che non ci siano state conseguenze. La Elia infatti ha sbattuto la testa e nelle prossime ore potrebbero servire nuove verifiche mediche.

Speriamo che vada tutto bene!