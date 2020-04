Juliana e Michael di 90 giorni per innamorarsi stanno ancora insieme? L’età non conta

Sta andando in onda in questi giorni in Italia su Real Time la settima stagione di 90 giorni per innamorarsi e nelle prime puntate puntate abbiamo iniziato a conoscere le coppie. Tra queste anche Juliana, bellissima modella brasiliana, e il suo fidanzato Micheal, imprenditore americano che ha perso la testa per lei dopo averla conosciuta in una vacanza in Croazia. Michael ha fatto di tutto per portare Juliana negli Usa e per sposarla in 90 giorni in modo da poter iniziare una nuova vita con lei. Ma che cosa è successo ai due, si sono sposati? Stanno ancora insieme? Ve lo raccontiamo in questo articolo interamente dedicato a loro. Quindi se non volete conoscere tutti i dettagli su questa coppia, non andate avanti con la lettura!

90 GIORNI PER INNAMORARSI: JULIANA E MICHAEL STANNO ANCORA INSIEME?

Possiamo dirvi che, come vedremo nella puntata di 90 giorni per innamorarsi in onda oggi 26 aprile 2020, Juliana e Michael sono riusciti a ottenere il visto di fidanzati. La bella modella brasiliana è arrivata quindi in America con il suo visto e ha iniziato la vita al fianco di Michael. Anche i figli di Jessen si sono dimostrati molto felici di accogliere Juliana e la modella si è inserita benissimo in famiglia, così bene che la ex moglie di Michael avrà qualcosa da dire in merito.

90 GIORNI PER INNAMORARSI: IL MATRIMONIO DI JULIANA E MICHAEL

E alla fine Michael e Juliana si sono sposati, sui social ci sono tutte le foto del matrimonio, una cerimonia in grande stile come di certo i due desideravano per celebrare un grande amore. Nel giorno del matrimonio i figli di Michael sembravano molto felici: la piccola è stata la damigella d’onore e il maschietto ha fatto la sua parte. Ovviamente presente anche la ex moglie di Michael con il suo compagno. Una famiglia allargata che sembra al momento, funzionare.

Ecco uno scatto pubblicato sulla pagina Instagram di Michael Jessen

I due stanno ancora insieme e sono felicissimi come si può vedere anche sui loro profili social. In questo particolare momento stanno affrontando insieme la quarantena come altri milioni di persone in tutto il mondo. Ma sembra che il loro amore sia più forte di tutto.

Insomma la storia d’amore tra Juliana e Michael va a gonfie vele e la differenza di età che c’è tra i due non sembra essere affatto un problema.

