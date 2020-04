Caso Valentin ad Amici e l’ira di Maria: la De Filippi spiega perchè ha reagito in quel modo

Non ne aveva mai parlato prima, lo ha fatto nella sua ultima intervista per Vanity Fair. Maria de Filippi torna indietro nel tempo di qualche settimana e ci spiega che cosa è successo con Valentin e per quale motivo ha avuto una reazione così forte verso l’allievo.

Il pubblico di Amici era rimasto particolarmente colpito dal fatto che Maria in questa occasione avesse perso la calma visto che da sempre si dimostra comprensiva verso i ragazzi. Nell’edizione 19 di Amici l’abbiamo persino vista appoggiare il ballerino Javier, dopo che lui aveva offeso la scuola, il programma e tutti i professionisti. Maria cerca di spiegare proprio la differenza tra quello che è successo con Javier e quello che invece ha fatto Valentin.

MARIA DE FILIPPI PARLA DELLA SUA REAZIONE CONTRO VALENTIN

La conduttrice spiega quindi perchè ha reagito in quel modo: ” Lo rifarei tutta la vita, non mi sono mai pentita di quello che ho detto. So quanta gente ci tiene ad entrare nel cast di Amici e quanti ballerini grazie ad Amici hanno trovato lavoro: ed è per questo che avrò sempre una reazione del genere quando uno dice che, se anche vincesse, se ne andrebbe. “

La de Filippi spiega quindi quella che è la differenza tra l’atteggiamento di Javier e quello che è successo invece con Valentin: “Se nel daytime c’è Javier che dice che la scuola non fa per lui e che se ne vuole andare io capisco che è uno sfogo dettato dalla rabbia e che appartiene all’isteria: mi metto nei suoi panni e lo calmo perché non mi offendo. Non me la prendo mai se discutono del fatto che Amici non piace: è diritto di critica. Quando, però, vai contro un altro ragazzo del programma, in questo caso Jacopo, e dici in modo presuntuoso che, qualora vincessi – e ovviamente lo pensi, altrimenti non lo dichiareresti -, te ne andresti, allora mi sembra fuori luogo .“

Poi spiega che lei personalmente non ha più sentito il ballerino mentre Valentin si è rifatto vivo per chiedere i soldi del premio che però non gli spettavano e quindi non li ha avuti.