La nuova edizione di Italia’s Got Talent si farà: al via i casting

Cosa vedremo nei prossimi mesi in tv? Come sarà la nuova televisione? Ancora senza pubblico e con le distanze di sicurezza? Probabilmente si, almeno per chi sceglierà di andare in onda nei prossimi mesi. Una bella notizia arriva per tutto il pubblico che segue con passione Italia’s Got Talent, da anni ormai diventato uno dei cavalli di battaglia di Tv8. La nuova edizione dello show si farà. Non sappiamo ancora se si andrà in onda nell’autunno del 2020 o nell’inverno del 2021 ma una cosa è certa: i casting sono aperti! Questa notizia ci fa davvero ben sperare. Abbiamo bisogno di programmi leggeri e spensierati, programmi adatti anche per il pubblico di piccoli spettatori che davanti alle esibizioni dei talent come questi, si diverte sempre tantissimo.

Si può quindi pensare di salire sul palco del famoso talent di Tv8 per una esibizione indimenticabile. E’ ancora presto per conoscere la giuria e non sappiamo ancora se Lodovica Comello riprenderà le redini della conduzione dopo la nascita del suo primo figlio. Tanti punti interrogativi ma una bellissima certezza: le nuove puntate si faranno!

ITALIA’S GOT TALENT SI FARA’: AL VIA I CASTING PER LA PROSSIMA EDIZIONE

Ed ecco l’annuncio di apertura dei casting

“I casting per la nuova edizione di Italia’s Got Talent sono aperti. Fatevi sotto!

Non ci sono limiti d’età, né di fantasia: cantanti, ballerini, attori, acrobati, maghi, giocolieri, mentalisti, sportivi, comici e artisti con specialità che nemmeno riusciamo a pronunciare sono tutti i benvenuti.

Iscriversi è semplicissimo: basta chiamare il numero 02.4550.8888 o compilare il modulo sul sito italiasgottalent.it/casting. Pochi step vi separano dalla possibilità di esibirvi di fronte ai giudici, sperando di ottenere l’ambitissimo Golden Buzzer.

La crew di Italia’s Got Talent non vede l’ora di scoprire che cosa sapete fare!”

In attesa di vedere le nuove puntate di Italia’s Got Talent in tv, vi auguriamo un grande in bocca al lupo per il vostro provino!