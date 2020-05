Amici Speciali al debutto, nel cast anche Random: scopriamo chi è

Tutto pronto per il debutto, nella prima serata del 15 maggio 2020, del talent Amici Speciali, o forse più che un talent, potremmo definirlo un vero e proprio show! Amici Speciali andrà in onda al venerdì sera su Canale 5 e vedrà “scendere in pista” per ballo e canto, alcuni ex protagonisti del talent di Maria de Filippi. Ma non solo. Nel cast infatti ci sono due cantanti che non hanno frequentato la scuola di Amici. Il primo è Michele Bravi, che di certo non ha bisogno di presentazioni; il secondo invece non ha nessun legame con il mondo di Maria. E’ Random e non lo abbiamo mai visto in tv in uno show come Amici o X-Factor. Di recente lo abbiamo però visto su RaiPlay. Ha infatti partecipato allo show di Fiorello, nello spazio dedicato ai giovanissimi talenti. A quanto pare si è fatto davvero notare visto che la De Filippi e la sua squadra lo hanno voluto nel cast di Amici Speciali. Per il giovanissimo rapper di Riccione quindi, una super occasione per mettersi in mostra.

Ma scopriamo qualche curiosità in più su Random, che da domani sera sarà tra i protagonisti dello show di Canale 5 Amici Speciali.

RANDOM ARRIVA AD AMICI SPECIALI: CONOSCIAMO MEGLIO IL GIOVANE RAPPER

Random, nome d’arte di Emanuele Caso, è un giovane rapper. Classe 2001, è nato a Massa di Somma, in provincia di Napoli, ma vive dall’età di 2 anni a Riccione. E’ proprio la città romagnola a fargli scoprire la passione per la musica rap e il freestyle. Pubblica i suoi primi ‘lavori’ su YouTube, fino all’incontro che rappresenta per lui la svolta: quello con il produttore Zenit.

Il primo album è “Giovane Oro” nel 2018, che ottiene un discreto successo. Segue nel 2019 l’attesa conferma con Chiasso, singolo per settimane nei primi posti delle classifiche e certificato disco d’oro. Il pezzo, inoltre, ha raggiunto circa 60 milioni di stream su Spotify. Lo scorso ottobre pubblica Rossetto (altro disco d’oro), con una nomination di Artista del Mese per Mtv New Generation. A gennaio 2020 conclude il suo primo tour nei locali di tutta Italia (38 date) ed esce con la nuova Scusa a a a, mentre dal 27 marzo è in rotazione con Marionette, brano che canta insieme a Carl Brave.

Dal 15 maggio 2020 lo vedremo esibirsi davanti a milioni di italiani. Se da un lato partirà svantaggiato perchè gli altri protagonisti hanno sicuramente una grande fanbase avvezza a questo genere di show, dall’altro si potrà far conoscere e conquistare anche una fetta di pubblico televisivo.

RANDOM DA VIVA RAI PLAY AD AMICI SPECIALI

Per chi volesse rivedere l’esibizione di Random da Fiorello, ecco il video

In bocca al lupo anche a Random per questa sua esperienza in tv!