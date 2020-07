Tove Villfor tra i nuovi maestri di Ballando con le stelle: scopriamo chi è

Si scaldano i motori in vista della nuova edizione di Ballando con le stelle 2020. Come saprete il programma di Milly Carlucci è stato riprogrammato per il mese di settembre, dopo esser stato cancellato dai palinsesti a causa del covid 19. Ballando però torna a settembre con nuovi insegnanti che diventeranno protagonisti. In questa edizione di Ballando con le stelle non ritroveremo due storiche insegnanti del programma di Rai 1. Non ci saranno Samanta Togni, che è impegnata con I fatti Vostri e non ci sarà neppure Alessandra Tripoli, incinta. Ma ci sarà Tove Villfor che abbiamo già visto in pista a Ballando con le stelle e che nell’edizione 2020 avrà il ruolo di maestra titolare. La vedremo quindi in coppia con uno dei protagonisti di questa edizione, al momento non sappiamo ancora con chi.

Ma scopriamo qualcosa in più sulla bellissima insegnante bionda che diventerà una delle protagoniste di Ballando con le stelle.

CHI E’ TOVE VILLFOR NUOVA MAESTRA DI BALLANDO CON LE STELLE

Della bella insegnante di Ballando con le stelle non si sa molto. Però c’è il poco che basta ad animare il gossip. Infatti Tove, secondo alcuni rumors che circolano sul web, al momento è single ma molti anni fa avrebbe avuto una relazione con Stefano Oradei, che come saprete, è stato protagonista del gossip, con un’altra insegnante di Ballando con le stelle, Veera Kinnunen. I due non stanno più insieme, dopo oltre 11 anni di relazione ma tutti e tre insieme si troveranno in pista a Ballando…

La bella Tove vive a Roma, come si può vedere anche dagli scatto che pubblica sul suo profilo instagram, dove conta al momento circa 2000 follower. Come detto in precedenza, pare che al momento sia single…

Tove non ama solo il ballo ma ha anche altre passioni e infatti lavora anche come modella e ha fatto anche l’attrice. L’abbiamo vista in un piccolo ruolo nella fiction Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci.

Impareremo sicuramente a conoscerla meglio da settembre, quando la vedremo scendere in pista a Ballando con le stelle. Non sappiamo ancora chi ci sarà al suo fianco. Il cast è davvero ricco, e sarà come sempre Milly a scegliere le coppie.

Per chi non conoscesse ancora il cast di Ballando con le stelle 2020, ecco un rapido riepilogo

Ballando con le stelle 2020 andrà in onda al sabato, come confermato nel corso della presentazione dei palinsesti Rai. Le danze si apriranno quindi il 12 settembre 2020.

Tove Villfor tra i nuovi maestri di Ballando con le stelle: scopriamo chi è ultima modifica: da