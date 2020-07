Anna di Temptation Island dai social di un amico promette di querelare tutti ma proprio tutti

Anna è una delle fidanzate più chiacchierate di questa edizione di Temptation Island, forse in generale, una delle più chiacchierate di sempre. E’ una delle poche ad aver conquistato un migliaio di followers, nelle prime settimane, ma ad averne persi altrettanto strada facendo, dopo che ha rivelato al mondo intero la sua strategia. La fidanzata di Andrea al momento non può ancora usare i social ma è tornata attiva, visto che da qualche giorno ha lasciato, come tutti gli altri, il villaggio, essendo ormai il programma finito. E così dai social di un suo amico, arrivano forti e chiare le sue parole. Intende, a quanto pare, querelare tutte le persone che l’hanno offesa, che hanno tirato in ballo lei e le sue bambine, chi le ha dato della poco di buono ma non solo…

DOPO TEMPTATION ISLAND 2020 ANNA QUERELERA’ TUTTI

Ed ecco le parole di Anna che dai social ha sbottato così ( in attesa di poter utilizzare, dopo questa sera, il suo profilo personale):

“Che faccio a quelli che mi dicono tutte quelle parolacce? Neanche possono immaginare quello che posso fargli io quando potrò riusare i social. Neanche immaginano quello che gli può succedere. Prima di tutto, chi tocca le mie figlie, li querelo tutti, li porto tutti in tribunale. Mi hanno proprio rotto il caz**.Poi vado a cercarli uno a uno, sotto casa, e vediamo se hanno il coraggio di dirmelo in faccia che sono una poco di buono, una mantenuta, e tutto quello che mi hanno detto. Io gli spacco proprio le gambe, non hanno capito. Finché si scherza, si scherza, quando finisce il programma… me inca**o. Quindi vi dico che, quando finisce il programma, non dico che li vado a prende uno per uno perché è impossibile, però comunque mi farò sentire bene bene. Da giovedì se la vedono con me. Sarò online, posso riusare i social, posso rilasciare interviste, quindi da giovedì parleranno direttamente con me”.

Quando si partecipa a un programma televisivo del genere, si sa bene che si va incontro a una gogna mediatica, si può piacere ma soprattutto non piacere. Il vero problema è solo uno, e su questo Anna ha pienamente ragione: si può criticare, si può commentare, ma non si deve mai arrivare a offendere. Lo diciamo da quando questo programma esiste: non sappiamo quali sono realmente le dinamiche della coppia, non conosciamo nulla delle persone che vediamo in tv. Devono essere loro a decidere quello che vogliono o non vogliono fare. Commentare un programma è lecito, andare oltre no.

Considerato che sui social in molti si sono lasciati prendere la mano, possiamo dire che gli avvocati di Anna, avranno un lungo lavoro questa estate…

