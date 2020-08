Il covid19 arriva a Ballando con le stelle: maestro e ballerina vip sarebbero positivi

E’ una notizia che sta circolando in questi minuti in rete, lanciata dal sito cinquequotidiano.it, e ripresa da molto giornalisti che si occupano di tv. Nessuna conferma ufficiale, lo specifichiamo sin da subito, ma parrebbe che il covid 19 sia entrato anche nel mondo di Ballando con le stelle. Il programma di Milly Carlucci, in partenza tra 20 giorni, era stato rimandato all’autunno dopo l’emergenza coronavirus. Se la notizia fosse confermata, dimostrerebbe quanto in questo periodo storico, sia davvero difficile progettare di andare in onda con un genere di programma che prevede il contatto fisico così stretto tra due persone.

E’ bene precisare, lo ribadiamo nuovamente, che la notizia al momento non è stata confermata in nessun modo da Milly Carlucci o da Rai 1. Secondo quanto riferisce il sito Cinquequoditiano, due sarebbero le persone risultate positive al coronavirus. Si tratterebbe di Samuel Peron, storico insegnante di Ballando con le stelle, e di Rosalinda Celentano, la figlia di Adriano, protagonista di questa stagione di Ballando con le stelle.

IL CORONAVIRUS ARRIVA A BALLANDO CON LE STELLE: LE ULTIME NOTIZIE

Milly Carlucci aveva spiegato che i controlli e i test per tutti i protagonisti dello show, sarebbero stati costanti, in modo da permettere che tutto si possa svolgere in sicurezza. E proprio uno di questi controlli sarebbe servito per evidenziare la positività di Samuel Peron e Rosalinda Celentano. Gli studi Rai dove si stanno facendo le prove di Ballando con le stelle 2020, sarebbero stati chiusi in attesa di essere sanificati. Sospese le prove per due giorni.

Queste le notizie che, lo ribadiamo di nuovo, non sono state confermate in nessun modo da fonti ufficiali ( Rai, Milly Carlucci o diretti interessati).

La notizia è stata data anche nel programma Ogni Mattina, Giovanni Ciacci, ha infatti detto di avere una fonte autorevole che conferma questa notizia.

Restiamo quindi in attesa di altre comunicazioni. La prima puntata di Ballando con le stelle 2020 dovrebbe andare in onda il 12 settembre 2020.