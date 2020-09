Myriam Catania pronta per il GF VIP 5 si confessa: “Io e Luca Argentero non siamo amici”

Anche Myriam Catania nel cast del Grande Fratello VIP 5; e c’è grande attesa visto che l’attrice non bazzica molto il piccolo schermo e di lei si sa molto poco. Di recente non l’abbiamo vista spesso in tv o al cinema, anche per questo sarà interessante conoscerla un po’ meglio visto che di tempo ce ne sarà tanto a disposizione. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP 5 ha però raccontato qualcosa ad Alfonso Signorini e questa settimana, sulla rivista Chi, si leggono alcune confessioni che l’attrice ha fatto al conduttore del reality di Canal e5.

Si parla chiaramente anche del suo ex marito, Luca Argentero. I due hanno voltato pagina: Myriam è legata adesso a un pubblicitario francese, padre del suo bambino che si prenderà cura del piccolo mentre nei sarà nella casa. Luca ha una compagna, Cristina Marino e anche lui è diventato padre da pochissimo tempo, dopo l’arrivo della piccola Nina Speranza. Ma che rapporto c’è tra loro?

MYRIAM CATANIA: NESSUNA AMICIZIA CON LUCIA ARGENTERO

A proposito del suo ex marito, l’attrice spiega che lei e Luca sono ed erano molto diversi, anche per questo non ha funzionato: “E poi io avevo 23 anni e lui 24, aveva grande energia e voglia di fare, facevamo duemila cose, non stavamo mai fermi. Abbiamo visto mezzo mondo, non c’era tanta razionalità come può sembrare. Non litigavamo e forse era questo il problema, perché lui non vuole litigare, è difficile scontrarsi con Luca. Siamo andati molto d’accordo e, alla fine, abbiamo preso strade diverse, per fortuna ci siamo resi conto prima di formare una famiglia, infatti poi abbiamo avuto figli da altre persone.”

Oggi i rapporti tra loro sono quelli di due ex: “Non siamo rimasti amici perché dopo una storia così lunga, dove l’amore è stato grande, è difficile rimanere amici: se un rapporto nasce così non può morire in un altro modo. Gli voglio bene, voglio che stia bene, ma non gli racconto le cose di tutti i giorni o come va con il mio compagno”. Luca però le ha dato dei consigli in merito al Gf VIP e le ha detto di fare quello che si sentiva, se era pronta a farlo, sarebbe dovuta entrare nella casa del GF VIP!

“Il GFVip ti fa vedere per quello che sei e spero che ciò che sono sia bello. Non sto andando a girare un film d’autore, ma credo nella bellezza delle persone vere, nella sincerità e nella trasparenza. Per questo motivo non potrà farmi male mostrarmi come sono” questi i motivi per i quali Myriam ha deciso di partecipare al reality di Canale 5, forse vedendo anche sua zia, Simona Izzo che nella casa si è davvero divertita tantissimo.