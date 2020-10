Denis Dosio ha bestemmiato stanotte al GF VIP 5? Si attendono comunicazioni

E anche quest’anno esplode fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 5 il tormentone bestemmia. La diretta ha cambiato ormai negli ultimi anni il destino dei concorrenti che devono sempre stare molto attenti a quello che dicono visto che, i telespettatori non si perdono nulla di quello che accade. Inoltre il fatto che si possa registrare tutto quello che succede nella casa del Grande Fratello VIP non aiuta. Da ore è iniziato sui social il tam tam: Denis Dosio ha bestemmiato questa notte oppure no? Ci sono diversi video che mostrerebbero il ragazzo dire la frase “dio B##” che potrebbe essere ritenuta una bestemmia. E la stragrande maggioranza dei telespettatori sui social si attende che questa sera arrivi per l’influencer la squalifica.

Come potrete ascoltare nel video che vi stiamo proponendo, sembrerebbe proprio che Denis Dosio usi queste parole, non con l’intento di bestemmiare, questo è evidente, ma come se fossero un intercalare. In ogni caso, si sentirebbe tutto. Così evidente che anche Oppini parrebbe dire “no no no” più volte proprio in riferimento al fatto che le parole si siano sentite in modo chiaro.

Ma vediamo il video.

DENIS DOSIO HA BESTEMMIATO NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 5? VIDEO

Ecco uno dei video che sembrerebbe dimostrare tutto:

Io sento "Dio boia" però faccio un passo indietro perché non so se si possa considerare come bestemmia.#GFVIP pic.twitter.com/WtGQihQrYB— VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) October 1, 2020

Noi non possiamo sapere quello che accadrà e ovviamente si attenderà un comunicato ufficiale o forse la decisione sarà presa nella sesta puntata del Grande Fratello Vip in onda proprio questa sera su Canale 5. Vedremo che cosa succederà.

Sui social intanto qualcuno fa notare che quella di Denis è solo un intercalare molto usato in Romagna: “Dice chiaramente “Dioboi” che in Romagna è un’imprecazione abbastanza comune ma non è una vera bestemmia. Capisco che però in tutta Italia lo possa sembrare quindi non so come si comporteranno“. Queste le parole in difesa di Denis di una delle tante persone che segue il GF VIP 5.