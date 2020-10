Mila Suarez attacca Franceska Pepe: “è una scroccona mi deve dei soldi”

Franceska Pepe era quasi una perfetta sconosciuta prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP 5 ma da qualche settimana è indiscussa protagonista ! L’abbiamo vista nell’ultima diretta mandare in crisi anche i compagni di viaggio in casa e di lei si parla in tutti i salotti televisivi ma non solo. Sul numero della rivista Nuovo in edicola questa settimana parla anche Mila Suaerez, ex concorrente del Grande Fratello, che ha qualcosa da dire sulla Pepe. Pare che le due si conoscano molto bene e che la gieffina abbia anche un debito nei confronti della ex di Alex Belli. “Lei è furba molto furba” dice la Suarez che spiega di conoscere Franceska Pepe da 4 anni. Oltre ad aver vissuto insieme, hanno anche viaggiato in giro per il mondo.

MILA SUAREZ ATTACCA FRANCESKA PEPE: E’ UNA SCROCCONA

Di come Franceska Pepe si possa permettere scarpe da 5000 mila euro si è molto parlato anche nella casa del Grande Fratello Vip, con le tante insinuazioni fatte dai concorrenti del reality ( una su tutte quelle di Myriam Catania). E se ne discute anche fuori. La Suarez racconta di aver vissuto per qualche tempo insieme a Franceska Pepe, nella stessa casa. Mila spiega ai giornalisti della rivista Nuovo, che era lei e pagare le bollette e tutte le spese e che Franceska ha dei debiti. “Non l’ho vista più” ha detto la Suarez a Nuovo, dicendo di averla poi ritrovata a sua insaputa nella casa del Grande Fratello Vip. E sembra non avere molto dubbi: i soldi che sta guadagnando grazie a questa esperienza, dovrebbe ridarli a lei, visto il debito che ha contratto. “Dovrà dare a me i soldi del GF VIP” commenta la Suarez nella sua intervista per Nuovo.

Vedremo questo scontro con un bel faccia a faccia nei salotti d’ursiani? Questa è ovviamente la versione di Mila Suarez, Franceska Pepe di certo avrà qualcosa da dire in merito!