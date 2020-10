Elisabetta Gregoraci messaggi in codice e rivelazioni choc a Pierpaolo Pretelli: è giallo

Molti spettatori del Grande Fratello VIP 5 hanno capito che Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli da qualche tempo parlano con una sorta di codice segreto, facendosi dei gesti particolari, tra carezze alle mani e altro. E così dopo i colpetti sul cuore, i fans del reality, hanno iniziato a osservare quello che avveniva tra i due. Si è capito che Elisabetta abbia una sorta di segreto del quale non può parlare, qualcosa che succede fuori e che lei non può rivelare. Questa notte la Gregoraci ha deciso di fare delle rivelazioni a Pierpaolo in bagno, dove entrambi si sono tolti i microfoni. Poi i due hanno continuato la conversazione a letto, dove Pierpaolo ha esclamato frasi come “Ma che [email protected] dici!” sembrando sotto choc per quello che la sua compagna di avventura gli stava rivelando. E così in tanti hanno cercato di capire che cosa stesse succedendo e che cosa siano queste cose di cui la Gregoraci non può parlare.

Dal profilo Twitter di Paola Iperborea, super esperta di riassuntoni, arrivano delle spiegazioni che dovrebbero farci capire che cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 5. “Che bomba in codice che ha sganciato Elisabetta Gregoraci, raga. È una situazione così delicata che è giusto che nessuno riporti nulla, ma è una bomba tremenda. Che situazione” ha scritto Paola sui social.

ELISABETTA GREGORACI E IL GIALLO DELLE RIVELAZIONI SEGRETE: LA PSICOLOGA SA TUTTO

Il “riassuntone”:

Spiego a chi non sa: ci sono delle cose in ballo, cose forti, che Elisabetta voleva raccontare a Pier da un po’. Cose su una sua situazione personale che spiegano tutto: aerei, colpetti e il resto. Non sapeva come farglielo capire perché non può parlarne liberamente.

E ancora:

Quindi questa mattina gli ha detto di parlare con Piera, la psicologa, con cui lei si è sfogata. Ha detto che avrebbe autorizzato Piera a raccontare tutto a Pierpaolo martedì, il giorno dopo la sua uscita. Stanotte si sono coricati dal lato del letto vicino e lei gli ha scritto sulle mani, col dito, sotto le coperte, tutto ciò che doveva dirgli. Sono cose che si è riusciti a decifrare ma che nessuno sta riportando perché davvero delicate. Cose anche confermate da alcune notizie uscite anni fa. Elisabetta Gregoraci ha poi ribadito che lui può parlare con Piera e farsi raccontare tutto. E nulla, questo è il sunto. Sappiate solo che pensavamo che dietro Rio si nascondesse un semplice fidanzato ma c’è davvero molto altro. Tutto tranne che quello

Il riassunto è molto chiaro il problema è che non si riesce a capire cosa possano essere queste cose che solo la psicologa sa e che può rivelare, lo riusciremo a capire anche noi prima o poi?