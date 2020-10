Mario Balotelli difende Enock sui social e lancia una frecciata alle Rutas ma arrivano commenti piccati

Serve a poco chiedere scusa, in maniera del tutto non sentita, se poi dai social, si continua a parlare, dimostrando di non aver capito nulla. Lo ha fatto Mario Balotelli fuori dalla casa, e lo ha fatto anche Enock in casa. “Chiedo scusa così sei contenta” ha detto a Guenda mentre in diretta su Canale 5 c’era la pubblicità. Eppure lei e sua madre hanno continuato a fargli notare che non doveva scusarsi, perchè non era stato lui a pronunciare quella frase, ma che doveva semplicemente dissociarsi. Ma Enock, è chiaro a tutti, la gravità della battuta di Balotelli, non l’ha proprio percepita. Tanto che quando Guenda parlava con Signorini di frasi volgari, il ragazzo scuoteva la testa. Ma si sa, il conduttore, certe sfumature, proprio non le coglie, così attento a dare bastone e carota, con la paura di perdersi strada facendo il pupillo. Che poi, l’utilità di Enock in questo reality, a detta del pubblico a casa, è pari praticamente a zero. I telespettatori del GF VIP fanno notare che se non avesse avuto questa discussione con Guenda, la sua voce non si sarebbe sentita neppure questa settimana.

Dicevamo che Enock non ha colto dentro la casa e Balotelli, ha sprecato una nuova occasione per tacere. Già perchè non solo le sue scuse sono la dimostrazione del fatto che ben poco abbia capito della gravità delle sue affermazioni, ma ieri sera, le parole indirizzate a Guenda e a sua madre Maria Teresa, non erano meno pesanti…

LE PAROLE DI MARIO BALOTELLI DAI SOCIAL: ATTACCO ALLE RUTAS

#gfvip ma quando alza la voce mio fratello patatrak! Aggressivo, violento ma quando lo fanno gli altri? Mah! Almeno i problemi familiari noi abbiamo l’educazione e il rispetto di tenerli per noi e i nostri familiari . Tutti predicano bene e razionano male e in più giudicano MAH

Qualcuno tra l’altro, dica a Enock, che il fatto che i suoi compagni in casa chiamino il calciatore Balotelli e non Mario, non è una offesa. “Si chiama Mario, non Balotelli” ha continuato a urlare mentre Signorini era staccato. Come se tutti chiamassero Totti Francesco o Maradona Diego…

In ogni caso, tornando alle parole di Balotelli, questa volta il suo tweet non ha riscosso molto successo i e commenti sotto al suo post, sono di spettatori che gli fanno notare che questa volta ha davvero sbagliato.

Tra gli altri messaggi c’è chi scrive: “Mario per piacere evita, tuo fratello è aggressivo ed è un dato di fatto, non gli possono parlare che subito si altera ed ha bisogno di allontanarsi perché non sa tenere un confronto civile è ben diverso, poi é bravo ragazzo ok, ma comunque non sa tenere un confronto civile.” E ancora: “No ascolta il gioco ok, che si votino, si facciano le strategie che vogliono e va bene ma che un uomo si permetta di fare quel tipo di battuta non è un gioco! È sessismo! Si parla di società e non di gioco.”