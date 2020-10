Dalla squallida battuta di Balotelli alla lite tra Guenda ed Enock: volano paroloni

Sembrava una domenica sera tranquilla quella nella casa del Grande Fratello VIp 5 e invece durante la cena è successo il finimondo. Il motivo? Guenda Goria ha cercato di spiegare alcune cose a Enock, tirando in ballo la battuta fatta da Mario Balotelli a Dayane Mello in diretta ( quella squallida battuta di cui tanto vi abbiamo parlato). Il giovane ha reagito malissimo iniziando a urlare contro Guenda, alzandosi dal tavolo, lanciando via il microfono e facendo una vera e propria sceneggiata. Guenda, completamente basita, come lei anche sua madre e persino Elisabetta Gregoraci, non è riuscita bene a comprendere la reazione spropositata di Enock…Ma per capire quello che si è scatenato durante la cena, bisogna anche fare un piccolo passo indietro.

DA UN GIOCO DIVERTENTE AL LITIGIO TRA GUENDA GORIA ED ENOCK

I ragazzi infatti nel pomeriggio hanno pensato di fare un simpatico gioco scegliendo un padrone che avrebbe avuto una cameriera personale o un maggiordomo ( ricordiamo anche ai ragazzi che in molte edizioni del reality questo giochino ha visto per richiesta del GF concorrenti coinvolti in modo ironico e divertente). Il gioco però è durato poco perchè Elisabetta ha fatto notare che forse qualcuno a casa poteva risentirsi e anche Enock ha aggiunto che sua madre, che ha fatto questo genere di lavori umili, forse non avrebbe capito che si stava scherzando. Il gioco quindi è stato interrotto. Da qui parte il discorso di Guenda Goria che fa notare, a proposito della sensibilità di chi sta a casa, che forse anche la battuta di Balotelli ha urtato la sensibilità di molte donne, come ha urtato la sua, e voleva un parere da Enock su quello che era successo.

LA REAZIONE FURIOSA DI ENOCL CONTRO GUENDA GORIA

In casa è scoppiata una vera e propria baraonda, con la contessa che vedendo Enock reagire in quel modo ha iniziato a urlare contro Guenda, dicendone di ogni. “Smettila proprio, ma chi ca…volo ti credi di essere? Cosa vuoi tirare fuori? Cosa vuoi che ti dica? L’ho detto io per caso? La persona si è scusata o no? Ma stiamo scherzando? Oh, scherzi vero? Ok che è un gioco ma a tutto c’è un limite“. Queste solo alcune delle frasi che Enock ha urlato contro Guenda che non ha mai alzato il tono della voce nonostante tutto. Guenda ha fatto notare le battute infelici fatte da Mario Balotelli… ma Enock non ci sta!!💥#GFVIP pic.twitter.com/t4fFO5Eiz0 — P|T○SF○R○ (@pjtosforo2) October 25, 2020

Alcuni concorrenti fanno notare a Guenda che forse avrebbe potuto parlarne venerdì in diretta, o magari da sola a Enock non a cena. Tommaso Zorzi cerca di spiegare a Enock quelli che erano gli intenti di Guenda facendo notare che forse, se ne avesse parlato in solitaria, poi in puntata sarebbe stata montata una clip e sarebbe stato anche peggio. Enock però non sembra voler ascoltare queste ragioni, dalla sua parte di schiera anche Dayane Mello che non riesce a capire perchè si continui a parlare di una battuta fatta a lei, per la quale lei non si è offesa.

Guenda fa notare anche, che venerdì sera lei è stata l’unica a non andare a brindare con Mario Balotelli perchè non ha gradito in nessun modo quella frase becera da lui pronunciata. In ogni caso successivamente sia Maria Teresa che Guenda hanno provato a spiegare a Enock quanto successo. Poi i due ne hanno parlato anche in camera da letto da soli. Si saranno chiariti? Se ne riparlerà anche stasera in diretta? Enock ha lanciato pesanti accuse a Guenda, dicendo che ha scelto di proposito di mettere in mezzo questa frase, ha parlato di una persona cattiva. Queste cose però poi non le ha dette alla diretta interessata mentre si spiegavano, come non le ha detto che lui crede che tutto sia stato fatto per spostare l’attenzione da Tommaso, che aveva inventato il gioco, a lui…