GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci conferma il contratto con Flavio Briatore? Le sue parole

Dopo tanta polemica pare proprio che Elisabetta Gregoraci abbia ammesso il contratto segreto con Flavio Briatore del quale tanto si è parlato nell’ultimo mese. La showgirl, nel bel mezzo di una chiacchierata nella casa del Grande Fratello Vip 5 con Giulia Salemi e Stefano Bettarini, ha tirato in ballo la faccenda. E’ stata la Salemi a fare qualche domanda ad Elisabetta rispetto al rapporto con l’ex marito. La Gregoraci, che solitamente non parla troppo dei suoi fatti più intimi, ha spiegato, o meglio fatto intendere, che c’è un vero contratto con Briatore dove per tre anni dopo la separazione lei non può fidanzarsi con altri uomini e deve rimanere single.

GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci e il contratto con Briatore: la conversazione con la Salemi che svela tutto

Parlando del rapporto di Elisabetta con Flavio, Giulia ha affermato alla Gregoraci che ognuno di loro è libero di frequentare altre persone senza che ci siano problemi. La showgirl però ha reagito con una piccola risata che vale più di mille parole. Elisabetta ha fatto capire alla Salemi che ci sono cose di cui non può parlare tanto che Giulia ha cercato di cambiare argomento. La bella calabrese ha allora spiegato al GF Vip 5 che sono tre anni dalla separazione con l’ex marito e tutto riporterebbe, appunto, al famoso contratto post separazione di cui tanto si parla.

Elisabetta Gregoraci parla del presunto contratto segreto con Briatore al GF Vip 5

“Mi hai mai visto con qualcuno? Uno solo con cui sono stata fidanzata due anni, ma è finita malissimo quindi figurati” ha affermato la Gregoraci di fronte a Giulia Salemi. “È abbastanza possessivo F. B. Sono sua per lui” ha poi aggiunto la concorrente del Grande Fratello Vip 5 evitando di nominare interamente il nome del noto imprenditore ed ex marito. Insomma, il contratto tra Elisabetta e Briatore sembra non essere un mistero. O forse non lo è mai stato visto che in passato ne parlò persino Alfonso Signorini.

La questione verrà riaperta nella puntata del GF Vip 5 di questa sera, lunedì 9 novembre? Staremo a vedere.