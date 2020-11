La confessione della contessa sulle nomination: regolamento infranto, ha scelto dopo?

Quello che è successo nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda ieri 9 novembre 2020 in merito alle nomination, sta facendo molto discutere sui social e non solo. Anche Antonella Elia in diretta si era accorta che nella nomination di Patrizia de Blanck c’era qualcosa di molto strano e ha affrontato il discorso con Alfonso Signorini in diretta. Una volta poi rientrati in salotto, i concorrenti hanno parlato del voto e Patrizia si è in qualche modo giustificata con Stefania dicendo che ha scelto lei, in quanto tutti gli altri avevano fatto il suo nome e la questione non sarebbe cambiata. Ma lei come faceva a sapere che le altre avrebbero votato Stefania, se la carta si sceglie prima che inizi il voto in generale?

La nomination si è aperta con le parole della contessa che ha commentato: “Io voto Stefania per una semplice cosa. L’altra volta abbiamo discusso, è stata un po’ maliziosa nei miei riguardi. Allora visto che stasera l’hanno nominata tutti la nomino pure io. Tanto uno in più o uno in meno non cambia molto“.

Queste parole hanno lasciato basita Antonella Elia che si chiedeva come mai la contessa prima di sapere cosa avrebbero fatto gli altri, ha scelto la carta della Orlando, visto che poi ha dato questa motivazione.

ANTONELLA ELIA DUBITA SULLA NOMINATION DELLA CONTESSA

La Elia, che a volte sembra essere la sola persona attenta dalle dinamiche della casa in quello studio, ha commentato: “Alfonso, c’è qualcosa che non va. Si sono messe d’accordo. Perché Patrizia De Blanck ha detto che nominava Stefania perché l’hanno fatto anche le altre. Lei come faceva a sapere chi avrebbero nominato le altre concorrenti? Ha proprio detto che ha fatto il suo nome perché un voto in più o in meno non cambiava niente.”

La Elia non poteva sospettare che la contessa aveva in realtà scelto di tenere due carte e dopo il voto delle altre ha deciso di fare il nome della Orlando, tanto a suo dire, non sarebbero cambiate le cose. In ogni caso Signorini ha chiuso la questione senza indagare troppo. Ma è stata la stessa contessa a dire a Stefania quello che aveva fatto, come testimoniano i tanti video che ci sono sui social. Patrizia ha spiegato di aver tenuto due carte e di aver scelto solo alla fine quale mostrare. La contessa aveva 2 carte sul tavolo e ha scelto dopo che ha visto la nomination degli altri chi nominare

Dite quello che volete ma le regole sono uguali per tutti dunque non è giusto!! @alfosignorini @GrandeFratello @EliaAntonella (Antonella avevi ragione…) #gfvip pic.twitter.com/7lhR2Qj0XZ — Vipera Trash 🐍 (@Viper4Trash) November 10, 2020

“Io volevo nominare Rosalinda. Però ho visto che avevi già 1,2,3 4 voti tutti a te. Però te l’ho chiesto prima di farlo. Hai visto che avevo 2 cartoncini? Ce l’avevo sotto e li ho tenuti“. Queste le parole che si sentono nel video che vi mostriamo. La contessa potrebbe aver inventato tutto solo per giustificarsi, è chiaro. Ma se invece lo avesse fatto realmente, avrebbe infranto il regolamento e quindi andrebbe certamente punita.