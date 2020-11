Matrimonio a prima vista Italia Luca accusa Giorgia: “Dicevi di amarmi, dopo una settimana avevi un altro”

Il prossimo martedì a grande sorpresa, cosa che non era mai successa prima, andrà in onda una nuova puntata post confronto di Matrimonio a Prima vista Italia 2020. Da quello che si è capito, questa puntata, che si intitolerà “Tutta la verità” e sarà il decimo episodio di questa edizione 2020 del programma di Real Time, è stata registrata pochissimi giorni fa. Sitara infatti parla di una intervista di Nicole che è stata rilasciata pochi giorni fa a Fanpage.it. Luca e Giorgia, che nella puntata “E poi” non avevano voluto incontrarsi, questa volta si confronteranno in studio insieme agli esperti ma anche insieme a Sitara e ad Andrea. La puntata di cui vi stiamo per parlare andrà in onda il prossimo martedì su Real Time ma è già disponibile su DPlay Plus.

Vi ricordiamo che questo decimo episodio di Matrimonio a prima vista Italia andrà in onda l’1 dicembre 2020 su Real Time.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA: IL FACCIA A FACCIA TRA GIORGIA E LUCA

Giorgia e Luca non si sono incontrati nella puntata che vedremo in onda il 24 novembre 2020. I due infatti, per volere di Luca, non hanno avuto il faccia a faccia. Nel decimo episodio di questa stagione però, che andrà in onda il primo dicembre 2020, Luca accetterà il faccia a faccia e proverà a modo suo a spiegare perchè le cose non hanno funzionato.

Il giovane romano parla di una Giorgia instabile, capace di mostrare mille facce diverse, una Giorgia che a lui ha fatto anche paura. Ma c’è stato un episodio gravissimo sul quale non può passare sopra. Giorgia infatti viene accusata di aver nominato sua madre senza motivo. “Lei mi ha detto nomino tua madre tutte le volte che voglio, io mi sono tolto la fede e per me è finita così. Non sapeva neanche che lavoro facesse mia madre, quanti anni avesse quando è morta” dice Luca. Ma Giorgia ci tiene anche a precisare qual è la frase dello scandalo: “Io ho solo detto che proiettava l’idea di sua madre su Annalisa” spiega la romana che quindi crede che il suo ex marito in qualche modo, elevasse troppo la ragazza senza che ce ne fosse realmente motivo, solo per cercare una figura materna, punto di riferimento. Nada ha invitato Luca anche a rendersi conto che stesse enfatizzando troppo una frase del tutto innocua.

Ma non finisce qui. Luca dice di non essersi innamorato di Giorgia, mentre lei sostiene che lui le ha detto anche di amarla. Luca lancia poi anche un’altra accusa: “Lei mi aveva così tanto che la settimana dopo stava con un altro, a me lo hanno detto.” Luca spiega di non aver sentito o incontrato nessuna ragazza dopo questa esperienza perchè ha voluto rimettere insieme i pezzi e non crede quindi alla buona fede di Giorgia.

Tra i due al momento non c’è nessun rapporto e difficilmente ci sarà.