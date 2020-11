Un aereo per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli mette KO Giulia Salemi

Oggi nella casa del Grande Fratello VIP 5 è tornato il sereno tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che, a dire il vero, già nella notte avevano fatto pace. I due hanno deciso di provare a voltare pagina godendosi gli ultimi giorni visto che la conduttrice potrebbe uscire a causa della nomination! Oggi poi sul cielo di Cinecittà è volato un aereo che sta creando scompiglio sia fuori che dentro la casa. Come saprete infatti sui social c’è un bel gruppo di sostenitori della coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, rinominati i “Gregorelli”. I fans della coppia sono quindi stati accusati di aver speso dei soldi non solo per fare il tifo per i due ma anche per aver lanciato una frecciata acidissima a Giulia Salemi. In realtà, stando a quello che si legge sui social, non sarebbero stati i fans dei Gregorelli a mandare questo aereo ma un altro gruppo che evidentemente fa il tifo per Pierpaolo e per Elisabetta ma non solo! E infatti sull’aereo c’era anche un messaggio per Giulia Salemi. Un eloquente “Giulia be quiete” ossia Giulia fai silenzio.

L’AEREO DELLA DISCORDIA CON LE FRECCIATA PER GIULIA SALEMI

Il messaggio per i Gregorelli invece è molto eloquente: “Non cancellate 70 giorni di emozioni” hanno scritto i sostenitori della coppia che a quanto pare ci tengono ancora a vedere quanto meno vicini, Pier ed Eli Greg!

Non solo, spopola sui social il video che mostra anche la reazione di Elisabetta Gregoraci. Giulia infatti ha sbarrato gli occhi leggendo il messaggio sull’aereo, cercando poi un confronto con la Gregoraci. Ma Elisabetta l’ha gentilmente scansata e le ha detto di spostarsi che avrebbe dovuto esultare per il suo aereo…

Ve lo mostriamo

Che ne pensate di questo aereo, è stato giusto far avere questo messaggio a Elisabetta e Pierpaolo?