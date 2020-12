Amici 20 anticipazioni speciale 5 dicembre 2020: sfide e provvedimenti per gli alunni

Che cosa vedremo nella puntata di Amici 20 in onda il 5 dicembre ? Come saprete le puntate speciali del sabato vengono registrate in anticipo e ieri, è stata registrata quella che vedremo nel pomeriggio del 5 dicembre. Possiamo quindi raccontarvi cosa succederà in questo nuovo appuntamento con il talent di Canale 5. Maria de Filippi è pronta a guidarci in una nuova puntata speciale di Amici 20 e noi possiamo darvi delle anticipazioni, per cui se non volete scoprire tutto, non continuate a leggere!

AMICI 20 ANTICIPAZIONI E NEWS PUNTATA 5 DICEMBRE 2020

Come avrete visto nel corso della settimana la prof Pettinelli ha messo in sfida Kika, allieva seguita da Arisa che non si è abbattuta e ha cercato di prepararsi al meglio. E infatti la sfida viene vinta proprio da Kika che resta nella scuola. A rischio anche Arianna che per tutta la settimana si è preparata da sola con l’aiuto dei compagni. Pare che Zerbi abbia ancora dei dubbi sulla cantante che resta con un punto interrogativo.

Nella puntata di Amici 20 che vedremo in onda domani, c’è stato un lungo momento dedicato a Evandro che nel corso della settimana ha dovuto preparare una canzone di Bersani, ma ha speso delle critiche per il cantante che non sono affatto piaciute alla produzione e anche a Zerbi. Ma per il momento non lascia la scuola.

Non ci sono stati altri momenti interessanti nella puntata, nel senso che i ragazzi questa settimana sembrano essersi impegnati molto e hanno quindi tenuto la loro maglietta. Da segnalare invece il fatto che anche per Esa sia arrivato un produttore interessato a produrre alcuni pezzi.

Ci sarà anche un super ospite nella puntata di Amici del 5 dicembre 2020: dopo il grande successo della sua hit estiva, arriva per la prima volta sul palco di Canale 5, Aiello. Vi ricordiamo che la puntata speciale ci aspetta alle 14,10 domani!