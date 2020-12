Giacomo Urtis presto concorrente ufficiale del GF VIP 5 ha una cotta per Tommaso

Chi ha seguito il Grande Fratello VIP 5 nel corso della giornata del 3 dicembre 2020 sa bene quello di cui stiamo per parlare. Giacomo Urtis parlando in particolare con Selvaggia Roma, ha confessato di esser preso da Tommaso Zorzi. C’è chi dice che i due già in passato si fossero frequentati…Ma adesso sembra proprio che Urtis, rivedendo Tommaso e passando del tempo con lui, abbia riscoperto sensazioni che non provava da tempo. E intanto da Tvblog arriva una notizia che riguarda proprio Urtis: il chirurgo dei VIP sta per diventare un concorrente. Visto che Francesco Oppini dovrebbe uscire nelle prossime ore, come ha confermato ieri, Urtis prenderebbe da subito il suo posto. Una cosa inaspettata per Giacomo che qualche giorno fa aveva anche detto di essere a corto di vestiti, avendo fatto una valigia per soli 5 giorni. La comunicazione ufficiale potrebbe quindi arrivare proprio nel corso della puntata di oggi del Grande Fratello VIP 5.

Ma torniamo alle parole di Urtis in merito a quello che inizia a provare per Tommaso Zorzi.

GIACOMO URTIS SI E’ PRESO UNA COTTA PER TOMMASO ZORZI

Giacomo ha parlato con Selvaggia facendo notare che : “Tommaso si è preso una sbandata, ma non capisce che è etero quell’altro“. Parlando delle dinamiche della casa, Urtis ha commentato così: “La settimana prossima cambia tutto. Per te si smuove qualcosa, visto che esce lei e per me non so“. Urtis si riferiva alla possibile uscita di Elisabetta Gregoraci che cambierebbe le cose per Pier. Ma non solo, la Roma ha detto poi anche a Dayane Mello quello che Giacomo le aveva confessato. E intorno alla mezzanotte, giusto per tenere il segreto, lo ha detto anche a Giulia Salemi mentre Giacomo ha detto di chiudere l’argomento senza parlarne più.

Ma qualcosa ci dice che se ne parlerà, magari proprio nella puntata di oggi 4 dicembre 2020 con qualche confessionale inedito regalato dal Grande Fratello VIP? Vedremo…