Elisabetta Gregoraci: racconta tutta la verità sui suoi ex e smaschera Mino Magli

Avrà tempo di vedere tutto quello che di lei si è detto in tv, di tutto lo spazio che si è dato ai suoi ex fidanzati nei programmi Mediaset. Passerà molto tempo a farlo Elisabetta Gregoraci visto che grazie a lei, sono state tante le persone ad arrivare alla luce della ribalta. E già nella diretta del Grande Fratello VIP 5 di ieri 7 dicembre 2020, ha iniziato a smascherare qualcuno che in questi due mesi è andato in giro a raccontarne di ogni. L’ormai ex concorrente del Grande Fratello VIP 5 no ha confermato la sua storia con Stefano Coletti, forse perchè si tratta di una relazione ancora non sbocciata. Ha invece speso delle belle parole per Bettuzzi, l’ex fidanzato che abbiamo visto un paio di mesi fa nei salotti di Barbara d’Urso. Chi invece proprio non tollera e smentisce senza neppure sapere cosa sia andato in giro a dire, è Mino Magli che, a detta di Elisabetta, già in passato le aveva dato dei grandi problemi.

Ma vediamo che cosa ha detto Elisabetta ad Alfonso Signorini parlando dei suoi ex.

ELISABETTA GREGORACI E I SUOI EX O PRESUNTI TALI: LE SUE PAROLE

Ecco che cosa ha risposto ad Alfonso Signorini la Gregoraci:

Francesco è vero. Con lui è stata una storia importante, molto importante, è arrivato dopo Flavio. Per questo amore ho sofferto. L’ho lasciato io anche se ancora lo amavo. La decisione è arrivata perché non era più un amore, era una cosa malata, si litigava troppo. Coletti? Lo conosco bene, anche la sua famiglia, vivono a Montecarlo. Posso dire che mi ha trovato casa, adoro lui e i suoi familiari e pranziamo insieme ogni tanto.

Mino Magli è andato dalla d’Urso anche dire che è disposto a fare la macchina della verità pur di dimostrare che sono stati insieme e che non mente sulla loro relazione. Elisabetta ha così commentato:

Oddio Magli. Con questo signore ho avuto dei problemi già 20 anni fa. Era amico della mia famiglia e ti dico che ha fatto delle cose schifose. Pensa che quando mia madre era malata – era un suo amico – veniva sotto casa con delle pizze e chiamava i fotografi. Faceva le scenette al supermercato. Già 15 anni fa ebbi dei problemi, pur di guadagnare pochi € ha fatto qualsiasi cosa.

Non ci resta che capire dove Elisabetta sceglierà di andare a raccontare la sua verità: lo farà da Barbara d’Urso o sceglierà di non “mescolarsi” con questi ex e parlare magari da Silvia Toffanin a Verissimo, di tutto quello che si è detto e scritto su di lei?