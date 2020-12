Francesco Oppini a Casa Chi rivela il motivo per il quale ha lasciato il GF VIP 5

Grande attesa per la puntata di Verissimo in onda domani su Canale 5 per la prima intervista in tv di Francesco Oppini dopo il Grande Fratello VIP 5. Ma nel frattempo, possiamo raccontarvi quello che Francesco ha dichiarato nelle ultime ore. E’ stato protagonista di una chiacchierata con i giornalisti di Chi, per Casa Chi e visto che si è molto parlato della sua decisione di abbandonare la casa, senza neppure fermarsi qualche ora in più, il figlio di Alba Parietti ha provato a spiegare i motivi per i quali ha preso questa decisione.

FRANCESCO OPPINI SPIEGA PERCHE’ HA LASCIATO IL GF VIP 5

Francesco si augura che questa edizione del Grande Fratello VIP si possa concludere con la vittoria di Tommaso Zorzi. Poi spiega perchè ha deciso di non fermarsi in casa neppure dopo la scelta di abbandonare, come ha fatto invece Elisabetta Gregoraci:

Come mai non ho atteso per salutare tutti? Il mio è stato uno strappo netto. Non è che è stata una scelta ponderata. Figurati che non pensavo potessi uscire la sera stessa. Data però la condizione che si era creata con chi mi voleva bene e non parlo solo di Tommy, vedevo che c’era una sofferenza...

E ancora:

Parlo del fatto che anche se in minima parte speravano che potessi cambiare idea e quindi restare insieme. Il fatto di scegliere in modo così duro è stato anche per non tirare avanti un’agonia personale e degli altri. Era per far capire che avevo deciso. Allungare per uscire il lunedì non era giusto, volevo essere coerente.

In questi giorni si è molto parlato della decisione presa da Oppini, in molti hanno persino dato la “colpa” ad Alba Parietti. Ma Francesco ha già chiarito la sua posizione e immaginiamo poi che approfondirà la tematica nella puntata di Verissimo di domani.